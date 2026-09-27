Συναγερμός κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία: Πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας
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Βρετανία RAF Σύλληψεις

Συναγερμός κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία: Πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τις εικασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες

Συναγερμός κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία: Πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας
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Πέντε άνδρες συνελήφθησαν από τις βρετανικές Αρχές ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό στην περιοχή κοντά στη στρατιωτική βάση RAF Fairford. 

Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, σε 85 νοικοκυριά έχει δοθεί οδηγία εκκένωσης για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία  ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης τρομοκρατίας, προκειμένου να εξακριβωθεί η φύση του περιστατικού και όλες οι σχετικές παράμετροι.

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους κατοίκους ότι εργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Ρίτσαρντ Οκόνε, ευχαριστώντας την τοπική κοινωνία για τη συνεργασία και την κατανόηση παρά την αναστάτωση που έχει προκληθεί.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τις εικασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες των Αρχών.


Αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη RAF Fairford

Κάτοικος της περιοχής, η οποία ζει κοντά στη RAF Fairford εδώ και περίπου 50 χρόνια, δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τις τελευταίες εβδομάδες.

Μιλώντας στο Press Association, ανέφερε ότι είχαν τοποθετηθεί «πολύ βαριά οχήματα» σε όλες τις εισόδους της βάσης, ενώ σε ορισμένα σημεία, όπως στις οδούς Dunfield Loop και Whelford Road, είχαν τοποθετηθεί και μεγάλα τσιμεντένια εμπόδια πίσω από τις πύλες.

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Οι Αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των ερευνών ούτε για τη σύνδεση των συλληφθέντων με το περιστατικό.

Η στρατηγική σημασία της βάσης

Η RAF Φέρφορντ είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση.
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