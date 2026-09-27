Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τις δηλώσεις Ομπράντοβιτς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Για αυτό είσαι αυτός που είσαι»
Ο Γιαννακόπουλος αποθέωσε τις δηλώσεις Ομπράντοβιτς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Για αυτό είσαι αυτός που είσαι»
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ σε ανάρτησή του στα social media δημοσίευσε κομμάτι από τις δηλώσεις του Σέρβου
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ.
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ σε ανάρτησή του στα social media δημοσίευσε κομμάτι από τις δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού που αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δίνει συγχαρητήρια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την επικράτησή της.
«Για αυτό είσαι αυτός που είσαι. Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ! Τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιαννακόπουλος.
Την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 84-82 στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και μέσω live μετάδοσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αναφέρθηκε στις απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο νικητήριο τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, συγκρίνοντάς το με ιστορική φάση του παρελθόντος.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στους παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι για τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, επισημαίνοντας πως η ομάδα παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες.
«Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ, ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη σχέση του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης: «Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο», είπε, ενόψει του τελικού της διοργάνωσης.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε και στη φάση που έκρινε τον ημιτελικό, όταν ο Τσέντι Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την πρόκριση.
Μάλιστα, συνέδεσε το συγκεκριμένο σουτ με το ιστορικό τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ το 1998, λέγοντας:
«Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά».
Κατά τη διάρκεια του live, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ερώτηση από χρήστη για την απουσία του από το «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου διεξήχθη η αναμέτρηση.
Ο ίδιος απάντησε αναφερόμενος στην τιμωρία που του έχει επιβληθεί: «Δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030-κάτι, ούτε ξέρω πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες δηλαδή».
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ σε ανάρτησή του στα social media δημοσίευσε κομμάτι από τις δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού που αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δίνει συγχαρητήρια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για την επικράτησή της.
«Για αυτό είσαι αυτός που είσαι. Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ! Τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει την αυθεντικότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιαννακόπουλος.
Την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 84-82 στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και μέσω live μετάδοσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αναφέρθηκε στις απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο νικητήριο τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, συγκρίνοντάς το με ιστορική φάση του παρελθόντος.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στους παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι για τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, επισημαίνοντας πως η ομάδα παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες.
«Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ, ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη σχέση του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης: «Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο», είπε, ενόψει του τελικού της διοργάνωσης.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε και στη φάση που έκρινε τον ημιτελικό, όταν ο Τσέντι Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την πρόκριση.
Μάλιστα, συνέδεσε το συγκεκριμένο σουτ με το ιστορικό τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ το 1998, λέγοντας:
«Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά».
Κατά τη διάρκεια του live, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ερώτηση από χρήστη για την απουσία του από το «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου διεξήχθη η αναμέτρηση.
Ο ίδιος απάντησε αναφερόμενος στην τιμωρία που του έχει επιβληθεί: «Δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030-κάτι, ούτε ξέρω πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες δηλαδή».
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