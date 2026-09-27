Στη Διάσκεψη του Μονάχου για τη Μεταναστευτική Πολιτική ο Πλεύρης, παρουσίασε την πρωτοβουλία Μητσοτάκη για τις μεταναστευτικές κρίσεις

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η προστασία των εξωτερικών συνόρων, οι επιστροφές και η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση