Απουσίαζε το ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας
Απουσίαζε το ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας
Η απουσία του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε εντύπωση, καθώς ήρθε σε μία περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Απουσίαζε από τη συζήτηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου το ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας τα σχόλια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που ζητούσε να πληροφορηθεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση της.
Η απουσία του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε εντύπωση, καθώς ήρθε σε μία περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ωστόσο, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές του ΠΑΣΟΚ, η απουσία δεν ήταν εσκεμμένη. Όπως αναφέρουν, ο Παναγιώτης Δουδωνής, που επρόκειτο να παραστεί στη συνεδρίαση είχε έκτακτο προσωπικό λόγο, χωρίς να καταστεί εφικτή η αντικατάσταση του. Αντίθετα, στις πρωινές συνεδριάσεις της Επιτροπής, αντικαταστάθηκε από τον Δημήτρη Μάντζο.
Σε αυτές τις συνεδριάσεις, ο κ. Μάντζος τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας των υπουργών Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ όταν οι υποθέσεις δεν άπτονται του πυρήνα του άρθρου 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία και κινούνται στις παρυφές του. Αντίθετα, είχε ταχθεί κατά της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι η ασυλία του έχει αρθεί επανειλημμένα για την ίδια αντιδικία.
Η δικογραφία κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου σχηματίστηκε μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση. Η Επιτροπή εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της. Πέραν του ΠΑΣΟΚ που απουσίαζε, υπέρ ψήφισε η ΝΔ, κατά ψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, παρών η Νίκη, ενώ η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, που θα λάβει την τελική απόφαση στη συνεδρίαση της προσεχούς Τρίτης.
Η απουσία του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε εντύπωση, καθώς ήρθε σε μία περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ωστόσο, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές του ΠΑΣΟΚ, η απουσία δεν ήταν εσκεμμένη. Όπως αναφέρουν, ο Παναγιώτης Δουδωνής, που επρόκειτο να παραστεί στη συνεδρίαση είχε έκτακτο προσωπικό λόγο, χωρίς να καταστεί εφικτή η αντικατάσταση του. Αντίθετα, στις πρωινές συνεδριάσεις της Επιτροπής, αντικαταστάθηκε από τον Δημήτρη Μάντζο.
Σε αυτές τις συνεδριάσεις, ο κ. Μάντζος τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας των υπουργών Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ όταν οι υποθέσεις δεν άπτονται του πυρήνα του άρθρου 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία και κινούνται στις παρυφές του. Αντίθετα, είχε ταχθεί κατά της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι η ασυλία του έχει αρθεί επανειλημμένα για την ίδια αντιδικία.
Η δικογραφία κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου σχηματίστηκε μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση. Η Επιτροπή εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της. Πέραν του ΠΑΣΟΚ που απουσίαζε, υπέρ ψήφισε η ΝΔ, κατά ψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, παρών η Νίκη, ενώ η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, που θα λάβει την τελική απόφαση στη συνεδρίαση της προσεχούς Τρίτης.
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