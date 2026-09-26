ΠΑΣΟΚ κατά Θεοχάρη για τα «κόμματα των κακομοίρηδων»: Προσβάλλουν και διαιρούν τον λαό



«Υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες» είπε ο κ. Θεοχάρης – «Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ