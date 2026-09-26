ΠΑΣΟΚ κατά Θεοχάρη για τα «κόμματα των κακομοίρηδων»: Προσβάλλουν και διαιρούν τον λαό
ΠΑΣΟΚ κατά Θεοχάρη για τα «κόμματα των κακομοίρηδων»: Προσβάλλουν και διαιρούν τον λαό
«Υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες» είπε ο κ. Θεοχάρης – «Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ότι η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες και την ακρίβεια, δεν είναι μία χώρα που ζει στη μιζέρια και οι αναφορές του σε «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη».
Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στην εικόνα της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση ενόψει και των εκλογών.
«Γίνεται προσπάθεια στον δρόμο προς τις εκλογές -και θα ενταθεί- να εκφράζουμε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρηδων, ότι είμαστε μίζεροι. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι δεν είμαστε χώρα που ζούμε στη μιζέρια», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των επενδύσεων, με την Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει ότι ο κ. Θεοχάρης αναφέρεται «σε άλλη χώρα».
«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», της απάντησε ο κ. Θεοχάρης.
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Μία ημέρα αργότερα, το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε τον κ. Θεοχάρη για «κρεσέντο αλαζονείας», ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «προσβάλλει και διαιρεί συνειδητά την ελληνική κοινωνία».
«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας, από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως “κόμματα των κακομοίρηδων”», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο χαρακτηρισμός του αφορά και τους πολίτες που επιλέγουν διαφορετική πολιτική επιλογή στην κάλπη.
«Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι “κακομοίρηδες” οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη», ανέφερει η Χαριλάου Τρικούπη που σχολιάζει με αιχμές: «Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των … “κακομοίρηδων”» ασκεί τα καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια».
«Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.
Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στην εικόνα της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση ενόψει και των εκλογών.
«Γίνεται προσπάθεια στον δρόμο προς τις εκλογές -και θα ενταθεί- να εκφράζουμε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρηδων, ότι είμαστε μίζεροι. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι δεν είμαστε χώρα που ζούμε στη μιζέρια», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, επικαλούμενος τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των επενδύσεων, με την Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει ότι ο κ. Θεοχάρης αναφέρεται «σε άλλη χώρα».
«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες», της απάντησε ο κ. Θεοχάρης.
ΠΑΣΟΚ: Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία
Μία ημέρα αργότερα, το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε τον κ. Θεοχάρη για «κρεσέντο αλαζονείας», ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «προσβάλλει και διαιρεί συνειδητά την ελληνική κοινωνία».
«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας, από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως “κόμματα των κακομοίρηδων”», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο χαρακτηρισμός του αφορά και τους πολίτες που επιλέγουν διαφορετική πολιτική επιλογή στην κάλπη.
«Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι “κακομοίρηδες” οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη», ανέφερει η Χαριλάου Τρικούπη που σχολιάζει με αιχμές: «Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των … “κακομοίρηδων”» ασκεί τα καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια».
«Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.
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