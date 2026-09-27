Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Είναι απατεώνας, γελοιοποίησε τη χώρα, πήγε ΗΠΑ χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον
Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Είναι απατεώνας, γελοιοποίησε τη χώρα, πήγε ΗΠΑ χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον
Προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο ΝΔ- ΕΛ.Α.Σ αλλά θα μας βρουν απέναντί τους, είπε και υποσχέθηκε ότι η Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές θα ανατρέψει αυτό το σκηνικό
«Έχουμε γεμίσει Μαρίες Αντουανέτες», ανέφερε σε σημερινή συνέντευξή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη «στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία».
Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας πως «η γελοιοποίησή του δεν έχει όριο». «Πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Ως πρωθυπουργός γελοιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρι αγγλικά».
«Εχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση... Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα», είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργο Παππά .
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να φύγει χθες και το λένε και οι μισοί Νεοδημοκράτες, όχι μόνο η Αριστερά», συνέχισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Σε ερώτηση που της έγινε εάν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «θεωρώ χρέος μου, πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε κι αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με τον Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη».
«Η Πλεύση Ελευθερίας θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα που πιστεύω ότι θα είναι εντελώς διαφορετική και θα είναι και θα είναι μέρα μεσημέρι, θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», σημείωσε.
Όσον αφορά τα εθνικά θέματα η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε πως «τα 12 μίλια έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς λένε ναι, η άσκηση αυτού του κυριαρχικού δικαιώματος έπρεπε να είχε ήδη γίνει».
Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας πως «δεν επιτρέπεται να έχουμε ένα πρωθυπουργό που αγκαλιάζει τον καταζητούμενο για διεθνή εγκλήματα Νετανιάχου. Μας έκανε ρεζίλι και αυτός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ώρα που οι εκπρόσωποι των περισσοτέρων χωρών επιδεικτικά αποχώρησαν στην ομιλία Νετανιάχου, ο Μητσοτάκης πήγε να συναντήσει και να τον αγκαλιάσει».
Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας πως «η γελοιοποίησή του δεν έχει όριο». «Πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Ως πρωθυπουργός γελοιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρι αγγλικά».
«Εχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση... Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα», είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργο Παππά .
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να φύγει χθες και το λένε και οι μισοί Νεοδημοκράτες, όχι μόνο η Αριστερά», συνέχισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Σε ερώτηση που της έγινε εάν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «θεωρώ χρέος μου, πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε κι αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με τον Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη».
«Ο Τσίπρας είναι απατεώνας»
«Η Πλεύση Ελευθερίας θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα που πιστεύω ότι θα είναι εντελώς διαφορετική και θα είναι και θα είναι μέρα μεσημέρι, θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», σημείωσε.
Όσον αφορά τα εθνικά θέματα η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε πως «τα 12 μίλια έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς λένε ναι, η άσκηση αυτού του κυριαρχικού δικαιώματος έπρεπε να είχε ήδη γίνει».
Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας πως «δεν επιτρέπεται να έχουμε ένα πρωθυπουργό που αγκαλιάζει τον καταζητούμενο για διεθνή εγκλήματα Νετανιάχου. Μας έκανε ρεζίλι και αυτός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ώρα που οι εκπρόσωποι των περισσοτέρων χωρών επιδεικτικά αποχώρησαν στην ομιλία Νετανιάχου, ο Μητσοτάκης πήγε να συναντήσει και να τον αγκαλιάσει».
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