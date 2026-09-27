Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Είναι απατεώνας, γελοιοποίησε τη χώρα, πήγε ΗΠΑ χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον

Προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο ΝΔ- ΕΛ.Α.Σ αλλά θα μας βρουν απέναντί τους, είπε και υποσχέθηκε ότι η Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές θα ανατρέψει αυτό το σκηνικό