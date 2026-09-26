Ρωσική επίθεση από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για ν' αποτρέψει τα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, λέει ο Λαβρόφ
Ρωσική επίθεση από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για ν' αποτρέψει τα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, λέει ο Λαβρόφ
Σε αντίθεση, τόνισε, με τις συνομιλίες που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ - «Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει» υποστήριξε
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη στάση που τηρούν οι ΗΠΑ.
«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ» ισχυρίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Πούτιν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στην ομιλία του, επέμεινε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της στην Ουκρανία «ανεξαρτήτως συνθηκών».
«Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. όπως ονομάζουν οι Ρώσοι την εισβολή στην Ουκρανία το 2022) θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει» είπε.
Ο Λαβρόφ, που νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, επιτέθηκε στο Βερολίνο με αφορμή την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπε, μια τέτοια μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετες θέσεις για τις δυτικές χώρες, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι οποίες βρίσκονται πλέον στον δρόμο του μιλιταρισμού».
Υποστήριξε, δε, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και επισήμως ότι απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου μέσα σε επτά ημέρες.
«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική» υπογράμμισε.
Παράλληλα, ο Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να άρουν την «πολιορκία» της Κούβας και τους εμπορικούς περιορισμούς με το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής. Επέμεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να διαγράψουν την Κούβα από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.
«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ» ισχυρίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Πούτιν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στην ομιλία του, επέμεινε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της στην Ουκρανία «ανεξαρτήτως συνθηκών».
«Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. όπως ονομάζουν οι Ρώσοι την εισβολή στην Ουκρανία το 2022) θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει» είπε.
Russia's Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 26, 2026
The objectives of our "special military operation" will be achieved and threats to our security will be eliminated.
Peace will reign again. This will happen despite anything that might happen. pic.twitter.com/YHnsOUWTSq
Ο Λαβρόφ, που νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, επιτέθηκε στο Βερολίνο με αφορμή την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπε, μια τέτοια μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετες θέσεις για τις δυτικές χώρες, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι οποίες βρίσκονται πλέον στον δρόμο του μιλιταρισμού».
Υποστήριξε, δε, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και επισήμως ότι απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου μέσα σε επτά ημέρες.
«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική» υπογράμμισε.
Παράλληλα, ο Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να άρουν την «πολιορκία» της Κούβας και τους εμπορικούς περιορισμούς με το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής. Επέμεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να διαγράψουν την Κούβα από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.
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