Ρωσική επίθεση από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για ν' αποτρέψει τα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, λέει ο Λαβρόφ