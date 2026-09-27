Υποτίμησε τον Σινουάρ, φοβήθηκε μη «χάσει» τη Σαουδική Αραβία: Γιατί ο Νετανιάχου αγνόησε τις προειδοποιήσεις για την 7η Οκτωβρίου

Πηγές που επικαλούνται οι New York Times επιβεβαιώνουν την επικοινωνία του σεΐχη των Εμιράτων με τον Μπίμπι για να τον προειδοποιήσει για το σχέδιο της Χαμάς - Σε δύσκολη θέση ο Νετανιάχου λίγο πριν από τις πιο κρίσιμες εκλογές στην ιστορία του Ισραήλ