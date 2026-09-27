Μαργαρίτης Σχοινάς: Σχέδια βελτίωσης 263,5 εκατ. ευρώ και δάνεια 365 εκατ. ευρώ τα νέα εργαλεία για τους αγρότες

Ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε από την Πιερία τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς - «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παράγει λιγότερο»