Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη: Η αυτοδυναμία, η κυβέρνηση ηττημένων, το «τζάμπα rebranding Τσίπρα» και η τεχνογνωσία Σαμαρά
Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη: Η αυτοδυναμία, η κυβέρνηση ηττημένων, το «τζάμπα rebranding Τσίπρα» και η τεχνογνωσία Σαμαρά
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη ΝΔ ως τη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ένα εφαρμόσιμο σχέδιο τετραετίας - Παράλληλα άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά, επιμένοντας στην ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης
Πιστός στο μοντέλο πολιτικής τοποθέτησης που επέλεξε και στην κεντρική του ομιλία στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνέντευξη Τύπου περιέγραψε τη ΝΔ ως τον παίκτη του πολιτικού συστήματος που μπορεί να εγγυηθεί, όχι απλά υλοποιήσιμες εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα εφαρμόσιμο σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας.
Αναγνωρίζοντας λάθη και παραλείψεις, όπως την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα έριξε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορηματικά τη μομφή ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα μέχρι το 2019.
«Είπα ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο καλά εξοπλισμένες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια», υπογράμμιζε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν το λέει με αλαζονεία και παρακινώντας τα στελέχη της ΝΔ να μην τοποθετούνται ωσάν το κυβερνών κόμμα να είναι η μόνη εναλλακτική στο πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σενάριο της «κυβέρνησης ηττημένων» που είχε σχολιάσει και το 2023, εντάσσοντας σε ένα πιθανό σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοοπουλου, ακόμα και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
«Τα ξαναζήσαμε το 2023, είδαμε πού κατέληξε. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε διάφορα σενάρια που διακινούνται στην πολιτική πιάτσα. Σε άλλο σημείο μάλιστα υπογράμμισε με νόημα ότι η χώρα έχει πρωθυπουργό και η ΝΔ πρόεδρο τον ίδιον, σχολιάζοντας μάλιστα χαριτολογώντας «μου ζητάτε να παραιτηθώ;», εις απάντηση διαφόρων σεναρίων που διακινούνται για κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ, αλλά χωρίς τον ίδιον επικεφαλής.
Στο ερώτημα εάν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετεί εκλογικά τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. «Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν με την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους», είπε.
«Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της πολιτικής μας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’80 είναι ότι το χρέος μειώνεται σημαντικά. Τότε το χρέος πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Θυμόμαστε τη δεκαετία του '80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, σημαίες, φορτηγά, τραγούδια. Τη δεκαετία του '80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.
«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς που αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό, θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ. Ελπίζω να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του», είπε, στέλνοντας ένα ευκρινές μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος εντούτοις αυξάνει τον βηματισμό του.
Παράλληλα, κάλυψε εκ νέου τη Σοφία Ζαχαράκη απέναντι στην κριτική για το περιεχόμενο των βιβλίων, επισημαίνοντας ότι «τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε το υπουργείο ούτε η υπουργός». «Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε.
Αναγνωρίζοντας λάθη και παραλείψεις, όπως την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα έριξε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορηματικά τη μομφή ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα μέχρι το 2019.
«Είπα ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο καλά εξοπλισμένες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια», υπογράμμιζε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν το λέει με αλαζονεία και παρακινώντας τα στελέχη της ΝΔ να μην τοποθετούνται ωσάν το κυβερνών κόμμα να είναι η μόνη εναλλακτική στο πολιτικό σύστημα.
Με αυτό το δεδομένο, πέταξε στην μπάλα του ΠΑΣΟΚ που με «βαριές» συνεδριακές αποφάσεις έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ. «Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί, εφόσον η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
@protothema.gr 📍Καθαρό στόχο αυτοδυναμίας για τις επόμενες εκλογές έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του Πρώτου Θέματος. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εφικτή» την αυτοδυναμία, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε υπηρεσιακή κυβέρνηση και άφησε σαφή αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το κλειστό σήμερα παράθυρο των μετεκλογικών συνεργασιών. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σενάριο της «κυβέρνησης ηττημένων» που είχε σχολιάσει και το 2023, εντάσσοντας σε ένα πιθανό σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοοπουλου, ακόμα και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
«Τα ξαναζήσαμε το 2023, είδαμε πού κατέληξε. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε διάφορα σενάρια που διακινούνται στην πολιτική πιάτσα. Σε άλλο σημείο μάλιστα υπογράμμισε με νόημα ότι η χώρα έχει πρωθυπουργό και η ΝΔ πρόεδρο τον ίδιον, σχολιάζοντας μάλιστα χαριτολογώντας «μου ζητάτε να παραιτηθώ;», εις απάντηση διαφόρων σεναρίων που διακινούνται για κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ, αλλά χωρίς τον ίδιον επικεφαλής.
«Τζάμπα το rebranding»O κ. Μητσοτάκης έβαλε αρκετές φορές στο σημάδι τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι «τζάμπα πήγε το rebranding». «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», είπε, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».
Και συνέχισε λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει «πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει». Η απάντηση για το «βολικό δίπολο».
@protothema.gr ‼Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», είπε, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στο ερώτημα εάν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετεί εκλογικά τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. «Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν με την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους», είπε.
Το πολιτικό μνημόσυνο του ΠΑΣΟΚΟ κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές στράφηκε εναντίον του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το είτε για θέσεις που δεν «χωρούν» δημοσιονομικά, είτε απορρίπτονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και για το…πολιτικό ρετρό που φάνηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης.
«Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της πολιτικής μας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’80 είναι ότι το χρέος μειώνεται σημαντικά. Τότε το χρέος πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Θυμόμαστε τη δεκαετία του '80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, σημαίες, φορτηγά, τραγούδια. Τη δεκαετία του '80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.
Η τεχνογνωσία του ΣαμαράΟ κ. Μητσοτάκης είπε επί της ουσίας λίγα, αλλά πολύ αιχμηρά για τον Αντώνη Σαμαρά και την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς που αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό, θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ. Ελπίζω να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του», είπε, στέλνοντας ένα ευκρινές μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος εντούτοις αυξάνει τον βηματισμό του.
Σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρώντας να ορθώσει αναχώματα για την περίφημη woke agenda, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» και ότι αυτή δεν εκφράζει την κυβέρνησή του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων όπου υπάρχει πραγματικό σφάλμα, όπως στην περίπτωση βιβλίων στο πλαίσιο του «πολλαπλού βιβλίου».
@protothema.gr 🎥Μητσοτάκης για Αντώνη Σαμαρά : Διαθέτει τεχνογνωσία για το πως θα κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Παράλληλα, κάλυψε εκ νέου τη Σοφία Ζαχαράκη απέναντι στην κριτική για το περιεχόμενο των βιβλίων, επισημαίνοντας ότι «τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε το υπουργείο ούτε η υπουργός». «Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε.
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