Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη: Η αυτοδυναμία, η κυβέρνηση ηττημένων, το «τζάμπα rebranding Τσίπρα» και η τεχνογνωσία Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη ΝΔ ως τη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ένα εφαρμόσιμο σχέδιο τετραετίας - Παράλληλα άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά, επιμένοντας στην ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης