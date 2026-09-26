Ντόρα και Κώστας Μπακογιάννης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη: Μας λείπεις
Ντόρα και Κώστας Μπακογιάννης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη: Μας λείπεις
Οι συγκινητικές αναρτήσεις της οικογένειας του Παύλου Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1989 από τη 17 Νοέμβρη
Με συγκινητικές αναρτήσεις τίμησαν την 37η επέτειο από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» τα μέλη της οικογένειάς του.
Η Ντόρα Μπακογιάννη ανάρτησε μία φωτογραφία του μαζί με τα παιδιά του και έγραψε: «37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!».
Ανάλογο μήνυμα ανάρτησε και ο Κώστας Μπακογιάννης, που δημοσίευσε απόσπασμα από λόγια του πατέρα του για την πολιτική και την κοινωνία.
«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις. Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου», ήταν το απόσπασμα που επικαλέστηκε. «Μου λείπεις. Λείπεις», κατέληξε.
Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, σε ηλικία 54 ετών, έξω από το πολιτικό του γραφείο στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Η δολοφονία του είχε συγκλονίσει τότε τον πολιτικό κόσμο όσο και την κοινωνία, ενώ σημάδευσε την οικογένεια Μητσοτάκη.
Η Ντόρα Μπακογιάννη ανάρτησε μία φωτογραφία του μαζί με τα παιδιά του και έγραψε: «37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!».
Ανάλογο μήνυμα ανάρτησε και ο Κώστας Μπακογιάννης, που δημοσίευσε απόσπασμα από λόγια του πατέρα του για την πολιτική και την κοινωνία.
«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις. Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου», ήταν το απόσπασμα που επικαλέστηκε. «Μου λείπεις. Λείπεις», κατέληξε.
Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, σε ηλικία 54 ετών, έξω από το πολιτικό του γραφείο στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Η δολοφονία του είχε συγκλονίσει τότε τον πολιτικό κόσμο όσο και την κοινωνία, ενώ σημάδευσε την οικογένεια Μητσοτάκη.
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