Οι Αμερικάνοι υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου με κορεό που παραπέμπει στην Οδύσσεια, βίντεο
SPORTS
Εθνική ομάδα ΗΠΑ Οδύσσεια

Οι Αμερικάνοι υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου με κορεό που παραπέμπει στην Οδύσσεια, βίντεο

Η ταινία του Νόλαν προφανώς και αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης των οπαδών της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ

Οι Αμερικάνοι υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου με κορεό που παραπέμπει στην Οδύσσεια, βίντεο
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και αποτελεί έμπνευση για αρκετά θέματα. 

Ένα από αυτά ήταν το κορεό με το οποίο υποδέχθηκαν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οι Αμερικάνοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν το Περού σε φιλικό παιχνίδι στο Ορλάντο και επικράτησαν με 4-1. 

Καλό ποδόσφαιρο για την ομάδα του Ποτσετίνο, που παραμένει στον πάγκο και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Στις εξέδρες, οι οπαδοί των ΗΠΑ σήκωσαν ένα κορεό που έγραφε «The American Odyssey» δηλαδή η «Η Αμερικανική Οδύσσεια». 

Ήταν μάλιστα διανθισμένο με αρκετά σχέδια που παρέπεμπαν φυσικά στην αρχαία Ελλάδα και στην ταινία του Νόλαν. 

Στο κάτω μέρος του στο κορεό αναγραφόταν και η φράση «The road to glory never sailed in calm waters». Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή «Ο δρόμος για τη δόξα δεν ήρθε ποτέ σε ήρεμα νερά». 

View this post on Instagram

A post shared by U.S. Soccer MNT (@usmnt)

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης