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Οι Αμερικάνοι υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου με κορεό που παραπέμπει στην Οδύσσεια, βίντεο
Οι Αμερικάνοι υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου με κορεό που παραπέμπει στην Οδύσσεια, βίντεο
Η ταινία του Νόλαν προφανώς και αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης των οπαδών της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και αποτελεί έμπνευση για αρκετά θέματα.
Ένα από αυτά ήταν το κορεό με το οποίο υποδέχθηκαν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οι Αμερικάνοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν το Περού σε φιλικό παιχνίδι στο Ορλάντο και επικράτησαν με 4-1.
Καλό ποδόσφαιρο για την ομάδα του Ποτσετίνο, που παραμένει στον πάγκο και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στις εξέδρες, οι οπαδοί των ΗΠΑ σήκωσαν ένα κορεό που έγραφε «The American Odyssey» δηλαδή η «Η Αμερικανική Οδύσσεια».
Ήταν μάλιστα διανθισμένο με αρκετά σχέδια που παρέπεμπαν φυσικά στην αρχαία Ελλάδα και στην ταινία του Νόλαν.
Στο κάτω μέρος του στο κορεό αναγραφόταν και η φράση «The road to glory never sailed in calm waters». Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή «Ο δρόμος για τη δόξα δεν ήρθε ποτέ σε ήρεμα νερά».
Ένα από αυτά ήταν το κορεό με το οποίο υποδέχθηκαν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οι Αμερικάνοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν το Περού σε φιλικό παιχνίδι στο Ορλάντο και επικράτησαν με 4-1.
Καλό ποδόσφαιρο για την ομάδα του Ποτσετίνο, που παραμένει στον πάγκο και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στις εξέδρες, οι οπαδοί των ΗΠΑ σήκωσαν ένα κορεό που έγραφε «The American Odyssey» δηλαδή η «Η Αμερικανική Οδύσσεια».
Ήταν μάλιστα διανθισμένο με αρκετά σχέδια που παρέπεμπαν φυσικά στην αρχαία Ελλάδα και στην ταινία του Νόλαν.
Στο κάτω μέρος του στο κορεό αναγραφόταν και η φράση «The road to glory never sailed in calm waters». Σε ελεύθερη μετάφραση δηλαδή «Ο δρόμος για τη δόξα δεν ήρθε ποτέ σε ήρεμα νερά».
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