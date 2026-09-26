Άννα Βίσση: Aποθέωση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από αριστερά ο πρώην μπασκεμπολίστας Νίκος Φιλίππου με τη σύζυγό του Στέλλα και ο πρώην πρωταθλητής του άλματος εις ύψος Λάμπρος Παπακώστας με τη σύζυγό του Σιλβάνα

Ο Βασίλειος Κωστέτσος

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος

Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού

Ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας

Από αριστερά ο σκηνοθέτης Αντώνης Καλογρίδης και ο Ραφαήλ Σουλιώτης

Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη

Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».Υπενθυμίζεται ότι ηανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10.Τα τελευταία δρομολόγια είναι:Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15Από Πειραιά προς Αττική: 01:30Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις.