Άννα Βίσση: Aποθέωση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άννα Βίσση: Aποθέωση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» είπε - Η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι «Αιγαίο» δίνοντας το έναυσμα για ένα σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών
Η συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε, με δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές να έχουν γεμίσει το ΟΑΚΑ για να απολαύσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες της.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή λίγα λεπτά μετά τις 21:00, όπως ήταν προγραμματισμένο, με το τραγούδι της «Αιγαίο» δίνοντας το έναυσμα για ένα σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών, με το κοινό να τραγουδά μαζί της.
«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» ήταν τα πρώτα της λόγια προς το κοινό πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της με τις επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που». «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» ανέφερε σε άλλο σημείο.
«Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».
Δείτε βίντεο από όσα είπε η τραγουδίστρια:
Η Άννα Βίσση κατέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ μέσα σε μία κυκλική κατασκευή, με την είσοδό της να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό που είχε γεμίσει το στάδιο.
Σημειώνεται ότι οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, ενώ περίπου στις 20:00 ξεκίνησε το pre-show, με το κοινό να μπαίνει στους ρυθμούς του DJ Argy (Αργύρη Θεοφίλη). Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός έδωσε τον τόνο της βραδιάς πριν από την εμφάνιση της τραγουδίστριας, με την οποία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».
Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας:
Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή λίγα λεπτά μετά τις 21:00, όπως ήταν προγραμματισμένο, με το τραγούδι της «Αιγαίο» δίνοντας το έναυσμα για ένα σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών, με το κοινό να τραγουδά μαζί της.
«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» ήταν τα πρώτα της λόγια προς το κοινό πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της με τις επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που». «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» ανέφερε σε άλλο σημείο.
«Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».
Δείτε βίντεο από όσα είπε η τραγουδίστρια:
Η Άννα Βίσση κατέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ μέσα σε μία κυκλική κατασκευή, με την είσοδό της να προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό που είχε γεμίσει το στάδιο.
Σημειώνεται ότι οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, ενώ περίπου στις 20:00 ξεκίνησε το pre-show, με το κοινό να μπαίνει στους ρυθμούς του DJ Argy (Αργύρη Θεοφίλη). Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός έδωσε τον τόνο της βραδιάς πριν από την εμφάνιση της τραγουδίστριας, με την οποία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».
Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας:
Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».
Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠΥπενθυμίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10.
Τα τελευταία δρομολόγια είναι:
Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15
Από Πειραιά προς Αττική: 01:30
Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56
Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00
Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09
Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις.
Εικόνες από το ΟΑΚΑ, πριν ξεκινήσει η συναυλία:
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