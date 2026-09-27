Κουτσούμπας στο Φεστιβάλ ΚΝΕ: Το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά
Κουτσούμπας στο Φεστιβάλ ΚΝΕ: Το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά
Επίθεση του ΓΓ του ΚΚΕ σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα - «Ανεπιθύμητος» ο Ρούμπιο - «Το "σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα" αφορά το σήμερα, τη ζωή όλων μας»
Με επίθεση σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και το «κόμμα Τσίπρα» για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ και τον χαρακτηρισμό του Μάρκο Ρούμπιο ως «ανεπιθύμητου» έκλεισε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ενόψει και των εθνικών εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «ο δίλημμα “σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές, που θα έρθουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας. Αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους».
Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατηγόρησε τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το «κόμμα Τσίπρα» και τον Κυριάκο Βελόπουλο για σύγκλιση στο θέμα του Ισραήλ. Είναι «προσβολή στα αισθήματα του λαού και της νεολαίας να ακούει τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, τον Βελόπουλο, άλλους, να του λένε μ' ένα στόμα - μια φωνή, ότι έχει δήθεν "συμφέρον" να πάει με τους εγκληματίες και μακελάρηδες του λαού της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράν, της Συρίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Ισραήλ «μπλέκει τον λαό μας όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών του Ισραήλ με την Τουρκία».
Παράλληλα, ιδιαίτερη κριτική άσκησε στον κ. Τσίπρα. Όπως είπε, το σύστημα «κάνει ό,τι μπορεί για να αναστηλώσει την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία» και σε αυτό το πλαίσιο «προμοτάρει το rebranding του κ. Τσίπρα» ο οποίος δηλώνει «διαθέσιμος για να κάνει για μια ακόμη φορά τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του συστήματος».
Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο» και «μακελάρη» τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, η επίσκεψη του οποίου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.
Ενόψει και των εθνικών εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «ο δίλημμα “σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές, που θα έρθουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας. Αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους».
Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατηγόρησε τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το «κόμμα Τσίπρα» και τον Κυριάκο Βελόπουλο για σύγκλιση στο θέμα του Ισραήλ. Είναι «προσβολή στα αισθήματα του λαού και της νεολαίας να ακούει τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, τον Βελόπουλο, άλλους, να του λένε μ' ένα στόμα - μια φωνή, ότι έχει δήθεν "συμφέρον" να πάει με τους εγκληματίες και μακελάρηδες του λαού της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράν, της Συρίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Ισραήλ «μπλέκει τον λαό μας όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών του Ισραήλ με την Τουρκία».
Παράλληλα, ιδιαίτερη κριτική άσκησε στον κ. Τσίπρα. Όπως είπε, το σύστημα «κάνει ό,τι μπορεί για να αναστηλώσει την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία» και σε αυτό το πλαίσιο «προμοτάρει το rebranding του κ. Τσίπρα» ο οποίος δηλώνει «διαθέσιμος για να κάνει για μια ακόμη φορά τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του συστήματος».
Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο» και «μακελάρη» τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, η επίσκεψη του οποίου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.
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