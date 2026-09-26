52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, το βράδυ μιλά ο Κουτσούμπας
52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, το βράδυ μιλά ο Κουτσούμπας
Η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση το Σάββατο στις 20:30 – Πλούσιο πρόγραμμα με συναυλίες, αφιερώματα, συζητήσεις και διεθνείς συμμετοχές στο τριή
Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση. Στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ θα χαιρετίσει ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.
Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας έρχεται μετά από ένα τριήμερο γεμάτο πολιτικές συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και αφιερώματα, με το Φεστιβάλ να συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών στους χώρους του Πάρκου Τρίτση.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
20.30 Χαιρετισμός του Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ
20.45 Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
21.30 «Δικός μας είναι ο κόσμος» - αφιέρωμα σε τραγούδια της φωτιάς. Μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Εβελυν Ασουάντ, Σταμάτης Μπερής, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βασίλης Προδρόμου, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη, Ιωάννα Φόρτη
23.00 Συναυλία με την Νατάσσα Μποφίλιου
ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
21.30 Συναυλία με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη - Τσολιάς εν δε Τσόλια Band
22.30 «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα
23.30 Συναυλία με τον Εισβολέα
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
19.00 Βράβευση των νικητών του φετινού Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Συλλογικής Ερευνητικής Εργασίας της ΚΝΕ και προκήρυξη του επόμενου Διαγωνισμού
21.30 Hip hop live! Miskin & Kozmo, Tiny Jackal, «Το Σφάλμα» x Raibo
23.00 Twinsanity x Invisible Sounds, «Ταφ Λάθος», On Decks: Dj Micro
ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας έρχεται μετά από ένα τριήμερο γεμάτο πολιτικές συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και αφιερώματα, με το Φεστιβάλ να συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών στους χώρους του Πάρκου Τρίτση.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου στο Φεστιβάλ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
20.30 Χαιρετισμός του Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ
20.45 Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
21.30 «Δικός μας είναι ο κόσμος» - αφιέρωμα σε τραγούδια της φωτιάς. Μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Εβελυν Ασουάντ, Σταμάτης Μπερής, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βασίλης Προδρόμου, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη, Ιωάννα Φόρτη
23.00 Συναυλία με την Νατάσσα Μποφίλιου
ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
21.30 Συναυλία με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη - Τσολιάς εν δε Τσόλια Band
22.30 «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα
23.30 Συναυλία με τον Εισβολέα
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
19.00 Βράβευση των νικητών του φετινού Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Συλλογικής Ερευνητικής Εργασίας της ΚΝΕ και προκήρυξη του επόμενου Διαγωνισμού
21.30 Hip hop live! Miskin & Kozmo, Tiny Jackal, «Το Σφάλμα» x Raibo
23.00 Twinsanity x Invisible Sounds, «Ταφ Λάθος», On Decks: Dj Micro
ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
21.30 Λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη
22.30 Κρητικό γλέντι με τον Γιώργη Μανωλάκη
00.00 Νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο
ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
18.00 Αγώνες σκακιού
ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
19.00«CIRCULUS», παράσταση θεάτρου κούκλας από τις ομάδες «ΜΑΝΙΒΕΛΑ, κουκλοθέατρο» και «ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ, Θέατρο Κούκλας και Σκιών» (για όλες τις ηλικίες)
21.30«Μι, Ρε, Ντο, μέσα στον βυθό!», διαδραστική μουσική παράσταση από την ομάδα FILEΑ'S SONGS
Την Παρασκευή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιηγήθηκε στους χώρους του Φεστιβάλ, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ, επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων τη Διεθνούπολη, το περίπτερο για το «Σπίτι του Αγωνιστή», την Κομματική Οργάνωση Αττικής και το περίπτερο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παύλος Killah P Φύσσας».
Παράλληλα, συναντήθηκε με εκπροσώπους νεολαιών που συμμετέχουν στη Διεθνούπολη, αλλά και με συνδικαλιστές από λιμάνια της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας που βρέθηκαν στο Φεστιβάλ.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου, με θέμα τον αγώνα του ισπανικού λαού, τον προλεταριακό διεθνισμό και τα σύγχρονα συμπεράσματα για την πολιτική δράση.
Στη Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων βρέθηκε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας, Ραέντ Ταχμπούμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα, ενώ από τους συγκεντρωμένους ακούστηκε το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».
Πολιτιστικό πρόγραμμα με συναυλίες και αφιερώματα
Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλάμβανε σειρά συναυλιών και αφιερωμάτων.
Στην Κεντρική Σκηνή παρουσιάστηκε αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα, με προβολή αποσπασμάτων από συνέντευξή του, ενώ πραγματοποιήθηκε και συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.
Στη Λαϊκή Σκηνή παρουσιάστηκε μεγάλο αφιέρωμα στον Γιάννη Παπαϊωάννου, παρουσία της κόρης του Χρύσας Παπαϊωάννου, ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Φωτεινή Βελεσιώτου, Μάκης Σεβίλογλου και Γεράσιμος Ανδρεάτος.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη ηπειρώτικο γλέντι, αφιέρωμα σε μουσικές από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο, καθώς και εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Βήτα και της Νεφέλης Φασούλη.
Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του χώρου του πολιτισμού και ο Αντώνης Μεϊμάρης από το μουσικό συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί», ο οποίος μίλησε για την εμπειρία λογοκρισίας τραγουδιών του συγκροτήματος στο YouTube.
Παράλληλα, η έκθεση «POV: Όταν ζεις μέσα από τον παραμορφωτικό φακό των social media» και το Στέκι κατά των Ναρκωτικών και των Εξαρτήσεων αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ.
22.30 Κρητικό γλέντι με τον Γιώργη Μανωλάκη
00.00 Νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο
ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
18.00 Αγώνες σκακιού
ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
19.00«CIRCULUS», παράσταση θεάτρου κούκλας από τις ομάδες «ΜΑΝΙΒΕΛΑ, κουκλοθέατρο» και «ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ, Θέατρο Κούκλας και Σκιών» (για όλες τις ηλικίες)
21.30«Μι, Ρε, Ντο, μέσα στον βυθό!», διαδραστική μουσική παράσταση από την ομάδα FILEΑ'S SONGS
Ο Κουτσούμπας περιηγήθηκε στο φεστιβάλ
Την Παρασκευή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιηγήθηκε στους χώρους του Φεστιβάλ, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ, επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων τη Διεθνούπολη, το περίπτερο για το «Σπίτι του Αγωνιστή», την Κομματική Οργάνωση Αττικής και το περίπτερο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παύλος Killah P Φύσσας».
Παράλληλα, συναντήθηκε με εκπροσώπους νεολαιών που συμμετέχουν στη Διεθνούπολη, αλλά και με συνδικαλιστές από λιμάνια της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας που βρέθηκαν στο Φεστιβάλ.
Πολιτικές συζητήσεις και διεθνείς παρουσίεςΣτην κατάμεστη Λαϊκή Σκηνή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πολιτικών συζητήσεων με την εκδήλωση με θέμα «Πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός; Από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στη σοσιαλιστική διέξοδο».
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου, με θέμα τον αγώνα του ισπανικού λαού, τον προλεταριακό διεθνισμό και τα σύγχρονα συμπεράσματα για την πολιτική δράση.
Στη Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων βρέθηκε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας, Ραέντ Ταχμπούμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα, ενώ από τους συγκεντρωμένους ακούστηκε το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».
Πολιτιστικό πρόγραμμα με συναυλίες και αφιερώματα
Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλάμβανε σειρά συναυλιών και αφιερωμάτων.
Στην Κεντρική Σκηνή παρουσιάστηκε αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα, με προβολή αποσπασμάτων από συνέντευξή του, ενώ πραγματοποιήθηκε και συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.
Στη Λαϊκή Σκηνή παρουσιάστηκε μεγάλο αφιέρωμα στον Γιάννη Παπαϊωάννου, παρουσία της κόρης του Χρύσας Παπαϊωάννου, ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Φωτεινή Βελεσιώτου, Μάκης Σεβίλογλου και Γεράσιμος Ανδρεάτος.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη ηπειρώτικο γλέντι, αφιέρωμα σε μουσικές από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο, καθώς και εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Βήτα και της Νεφέλης Φασούλη.
Συζητήσεις για πολιτισμό και κοινωνικά ζητήματαΙδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση στο Στέκι Πολιτισμού με θέμα «Πόσο ελεύθερη είναι η Τέχνη; Ορατή και αόρατη λογοκρισία χτες και σήμερα».
Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του χώρου του πολιτισμού και ο Αντώνης Μεϊμάρης από το μουσικό συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί», ο οποίος μίλησε για την εμπειρία λογοκρισίας τραγουδιών του συγκροτήματος στο YouTube.
Παράλληλα, η έκθεση «POV: Όταν ζεις μέσα από τον παραμορφωτικό φακό των social media» και το Στέκι κατά των Ναρκωτικών και των Εξαρτήσεων αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ.
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