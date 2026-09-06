Μητσοτάκης για Τσίπρα: Το 2014 είχε αυταπάτες, τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των πολιτών
Μητσοτάκης για Τσίπρα: Το 2014 είχε αυταπάτες, τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των πολιτών
Ο πρωθυπουργός παρέπεμψε στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη το 2014 και σημείωσε «νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding»
Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», είπε, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».
Ερωτηθείς εάν η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και ένα νέο πολιτικό δίπολο μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την απάντησή του από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, εκεί θα πρέπει πρώτα να έχουν αντιληφθεί τη νέα συνθήκη, την ώρα που επιχειρούν να παρουσιάσουν τον ίδιο και τον κ. Τσίπρα ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».
Στη συνέχεια πέρασε στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας μάλιστα διαφορές ανάμεσα στην ομιλία και στο υλικό που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους. «Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο του στους δημοσιογράφους και άλλα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του», ανέφερε. Στο σημείο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, παραπέμποντας στις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη το 2014.
«Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding», σχολίασε και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας, όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη, ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών». Και συνέχισε λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει «πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει».
Στο ερώτημα εάν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετεί εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. «Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν με την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους», είπε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο τέλος της απάντησής του στη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά με αφορμή τη σύγκριση που έκανε το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις Τσίπρα και στο δικό του πρόγραμμα. «Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι copy-paste με το δικό του», ανέφερε.
Για να καταλήξει με την αιχμή και προς τις δύο πλευρές: «Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».
Ερωτηθείς εάν η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και ένα νέο πολιτικό δίπολο μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την απάντησή του από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, εκεί θα πρέπει πρώτα να έχουν αντιληφθεί τη νέα συνθήκη, την ώρα που επιχειρούν να παρουσιάσουν τον ίδιο και τον κ. Τσίπρα ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».
Στη συνέχεια πέρασε στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας μάλιστα διαφορές ανάμεσα στην ομιλία και στο υλικό που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους. «Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο του στους δημοσιογράφους και άλλα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του», ανέφερε. Στο σημείο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, παραπέμποντας στις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη το 2014.
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«Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding», σχολίασε και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας, όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη, ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών». Και συνέχισε λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει «πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει».
Στο ερώτημα εάν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετεί εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. «Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν με την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους», είπε.
Η απάντηση για το «βολικό δίπολο»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο τέλος της απάντησής του στη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά με αφορμή τη σύγκριση που έκανε το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις Τσίπρα και στο δικό του πρόγραμμα. «Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι copy-paste με το δικό του», ανέφερε.
Για να καταλήξει με την αιχμή και προς τις δύο πλευρές: «Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».
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