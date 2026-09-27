Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει το «Τρένο» της Βίσση - Δείτε το βίντεο

Το σχόλιό

από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, έφερε στο προσκήνιο ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στα πλάνα, ο τραγουδιστής παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή, λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».