Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει το «Τρένο» της Βίσση - Δείτε το βίντεο
Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει το «Τρένο» της Βίσση - Δείτε το βίντεο
Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό, είπε η Άννα Βίσση
Ένα κομμάτι της, το «Τρένο» με το οποίο είχε ιδιαίτερη σύνδεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, αφιέρωσε η Άννα Βίσση στον εκλιπόντα καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είχε δει τον καλλιτέχνη να δακρύζει με αυτό.
Προς το τέλος της συναυλίας της, η τραγουδίστρια μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου της και αφού είπε το «Κάθε Βράδυ του Σαββάτου» με τη βοήθεια του κόσμου, στη συνέχεια εξήγησε ότι από όλα τα κομμάτια της, επέλεξε να του αφιερώσει το «Τρένο». «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό» δήλωσε η Άννα Βίσση.
Το σχόλιό από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, έφερε στο προσκήνιο ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στα πλάνα, ο τραγουδιστής παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή, λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».
Δείτε το βίντεο
«Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα»
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, ενώ εκείνη τη στιγμή στα μάτριξ του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε η εικόνα του εκλιπόντος καλλιτέχνη.
Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη με εμφανή συγκίνηση, αναφερόμενη στην πορεία του και στην αγάπη που του έδειξε ο κόσμος. «Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσα να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».
Προς το τέλος της συναυλίας της, η τραγουδίστρια μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου της και αφού είπε το «Κάθε Βράδυ του Σαββάτου» με τη βοήθεια του κόσμου, στη συνέχεια εξήγησε ότι από όλα τα κομμάτια της, επέλεξε να του αφιερώσει το «Τρένο». «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό» δήλωσε η Άννα Βίσση.
Το σχόλιό από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, έφερε στο προσκήνιο ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στα πλάνα, ο τραγουδιστής παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή, λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».
Δείτε το βίντεο
«Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα»
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, ενώ εκείνη τη στιγμή στα μάτριξ του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε η εικόνα του εκλιπόντος καλλιτέχνη.
@diabetes_greece
Anna Vissi 26/9/2026 OAKA Αφιέεωμα σε Μαζωνάκη ! #mazonakis #annavissi #vissi #oaka♬ original sound - diabetes_greece
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