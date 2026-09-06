Ανταπάντηση Μητσοτάκη σε Σαμαρά: Απ' ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Αντώνης Σαμαράς

Ανταπάντηση Μητσοτάκη σε Σαμαρά: Απ' ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%

Η αντίδραση του πρωθυπουργού στα σχόλια του Αντώνη Σαμαρά

Ανταπάντηση Μητσοτάκη σε Σαμαρά: Απ' ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%
32 ΣΧΟΛΙΑ
Την αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν τα σχόλια του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος νωρίτερα είχε είχε καλέσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. 

Αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ δημοσιογράφος επεσήμανε στον κ. Μητσοτάκη ότι  «ο κ. Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η ΝΔ είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη».

«Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!» ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης