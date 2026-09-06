Ανταπάντηση Μητσοτάκη σε Σαμαρά: Απ' ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%
Ανταπάντηση Μητσοτάκη σε Σαμαρά: Απ' ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%
Η αντίδραση του πρωθυπουργού στα σχόλια του Αντώνη Σαμαρά
Την αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν τα σχόλια του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος νωρίτερα είχε είχε καλέσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία.
Αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ δημοσιογράφος επεσήμανε στον κ. Μητσοτάκη ότι «ο κ. Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η ΝΔ είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη».
«Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!» ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΔΕΘ δημοσιογράφος επεσήμανε στον κ. Μητσοτάκη ότι «ο κ. Σαμαράς απάντησε στα περί τεχνογνωσίας και είπε ότι η ΝΔ είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη».
«Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!» ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
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