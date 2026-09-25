Συνάντηση Μητσοτάκη με στελέχη της Morgan Stanley, στο επίκεντρο οικονομία, ενέργεια και πυρηνική ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Morgan Stanley Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση Μητσοτάκη με στελέχη της Morgan Stanley, στο επίκεντρο οικονομία, ενέργεια και πυρηνική ενέργεια

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group καθώς και ανώτατα Ελληνικής καταγωγής στελέχη της Τράπεζας

Συνάντηση Μητσοτάκη με στελέχη της Morgan Stanley, στο επίκεντρο οικονομία, ενέργεια και πυρηνική ενέργεια
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Συνάντηση με τον Dan Simkovitz, Co-President της Morgan Stanley, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών στη Νέα Υόρκη.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group καθώς και ανώτατα Ελληνικής καταγωγής στελέχη της Τράπεζας.

Πέραν της αναφοράς στα επιτεύγματα της Ελληνικής Οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η συζήτηση είχε και θεματικό ενδιαφέρον εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικης ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα.
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