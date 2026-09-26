Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Παύλος Μπακογιάννης 17Ν

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 από τη 17 Νοέμβρη έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι – Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε
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Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη θέλησε να τιμήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 από τη 17Ν έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι.
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