Ο Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαιώνει πως εργάζεται εντατικά για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα, η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφερόμενος στην 87χρονη που της έκαναν έξωση