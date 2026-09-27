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Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα, τα έκρυβαν μέσα σε κούφωμα στην κουζίνα του σπιτιού, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα, τα έκρυβαν μέσα σε κούφωμα στην κουζίνα του σπιτιού, δείτε βίντεο
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Δύο άτομα, ηλικίας 22 και 63 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Οι δύο άνδρες είχαν τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τη συγκεκριμένη κατοικία.
Κατά την έρευνα στην οικία που χρησιμοποιούσαν ως «ορμητήριο», οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 877,8 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ.
Μάλιστα μέρος των ναρκωτικών ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε κούφωμα στην κουζίνα του σπιτιού.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Οι δύο άνδρες είχαν τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τη συγκεκριμένη κατοικία.
Κατά την έρευνα στην οικία που χρησιμοποιούσαν ως «ορμητήριο», οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 877,8 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ.
Μάλιστα μέρος των ναρκωτικών ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε κούφωμα στην κουζίνα του σπιτιού.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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