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Η McLaren μαγνητίζει τα βλέμματα της Αθήνας
Η McLaren μαγνητίζει τα βλέμματα της Αθήνας
Το McLaren MCL40 Showcar βγήκε στους δρόμους της Αθήνας και κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα σε κάθε σημείο της διαδρομής του
Λίγες ημέρες πριν από το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», το εντυπωσιακό showcar της McLaren Racing πέρασε από κεντρικά σημεία της πόλης, προσφέροντας μοναδικές εικόνες σε όσους βρέθηκαν στον δρόμο του και δίνοντας μια πρώτη γεύση από το μεγάλο motorsport event που έρχεται στο ΟΑΚΑ.
Από το Σύνταγμα και το Καλλιμάρμαρο μέχρι τον Πειραιά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το McLaren MCL40 Showcar δεν πέρασε απαρατήρητο. Περαστικοί, επισκέπτες και φίλοι του motorsport σταματούσαν για να το φωτογραφίσουν, ενώ σε κάθε στάση συγκέντρωνε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.
Το αγωνιστικό της McLaren έγινε για λίγες ώρες ένα απρόσμενο θέαμα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κινητά τηλέφωνα σηκώθηκαν για να καταγράψουν το πέρασμά του, ενώ αρκετοί έσπευσαν να πλησιάσουν για να δουν από κοντά τις λεπτομέρειες του showcar.
Η διαδρομή του Σαββάτου πέρασε από διαφορετικές γωνιές της Αθήνας, δημιουργώντας εικόνες που έφεραν τον κόσμο του motorsport πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης. Από το κέντρο μέχρι τα νότια προάστια, το MCL40 αποτέλεσε μια ξεχωριστή παρουσία στους δρόμους της Αθήνας.
Και το tour δεν ολοκληρώθηκε εδώ.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το McLaren MCL40 Showcar θα συνεχίσει τη διαδρομή του στους δρόμους της Αθήνας, αυτή τη φορά με κατεύθυνση από το κέντρο προς τα βόρεια προάστια.
Από το Σύνταγμα και το Καλλιμάρμαρο μέχρι τον Πειραιά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το McLaren MCL40 Showcar δεν πέρασε απαρατήρητο. Περαστικοί, επισκέπτες και φίλοι του motorsport σταματούσαν για να το φωτογραφίσουν, ενώ σε κάθε στάση συγκέντρωνε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.
Το αγωνιστικό της McLaren έγινε για λίγες ώρες ένα απρόσμενο θέαμα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κινητά τηλέφωνα σηκώθηκαν για να καταγράψουν το πέρασμά του, ενώ αρκετοί έσπευσαν να πλησιάσουν για να δουν από κοντά τις λεπτομέρειες του showcar.
Η διαδρομή του Σαββάτου πέρασε από διαφορετικές γωνιές της Αθήνας, δημιουργώντας εικόνες που έφεραν τον κόσμο του motorsport πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης. Από το κέντρο μέχρι τα νότια προάστια, το MCL40 αποτέλεσε μια ξεχωριστή παρουσία στους δρόμους της Αθήνας.
Και το tour δεν ολοκληρώθηκε εδώ.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το McLaren MCL40 Showcar θα συνεχίσει τη διαδρομή του στους δρόμους της Αθήνας, αυτή τη φορά με κατεύθυνση από το κέντρο προς τα βόρεια προάστια.
Από τις 11:00 έως τις 14:00 περίπου, θα περάσει από την Πλατεία Καραϊσκάκη, την Ομόνοια, τον Λυκαβηττό, το Ψυχικό, το Μαρούσι και την Κηφισιά, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους να το δουν από κοντά.
Οι ώρες είναι κατά προσέγγιση:
11:20 | Πλατεία Καραϊσκάκη
11:30 | Ομόνοια
11:50 | Λυκαβηττός
12:30 | Ψυχικό
13:00 | Μαρούσι
13:30 | Κηφισιά
Για όσους δεν κατάφεραν να συναντήσουν το MCL40 Showcar το Σάββατο, η Κυριακή αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να βρεθούν στον δρόμο του και να το δουν από κοντά. Η διαδρομή προς τα βόρεια προάστια ολοκληρώνει το διήμερο tour, πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ.
Το tour αποτελεί το «ζέσταμα» για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ.
Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μοναδικές εμπειρίες γύρω από τον κόσμο της McLaren Racing, αλλά και να παρακολουθήσει ένα εντυπωσιακό showrun με ιστορικά και σύγχρονα μονοθέσια.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και η εμφάνιση του MCL40 στους δρόμους της Αθήνας ήταν μόνο η πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν στο ΟΑΚΑ.
Οι ώρες είναι κατά προσέγγιση:
11:20 | Πλατεία Καραϊσκάκη
11:30 | Ομόνοια
11:50 | Λυκαβηττός
12:30 | Ψυχικό
13:00 | Μαρούσι
13:30 | Κηφισιά
Για όσους δεν κατάφεραν να συναντήσουν το MCL40 Showcar το Σάββατο, η Κυριακή αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να βρεθούν στον δρόμο του και να το δουν από κοντά. Η διαδρομή προς τα βόρεια προάστια ολοκληρώνει το διήμερο tour, πριν από το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ.
Το tour αποτελεί το «ζέσταμα» για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ.
Εκεί, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά μοναδικές εμπειρίες γύρω από τον κόσμο της McLaren Racing, αλλά και να παρακολουθήσει ένα εντυπωσιακό showrun με ιστορικά και σύγχρονα μονοθέσια.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και η εμφάνιση του MCL40 στους δρόμους της Αθήνας ήταν μόνο η πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν στο ΟΑΚΑ.
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