Η McLaren μαγνητίζει τα βλέμματα της Αθήνας

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Λίγες ημέρες πριν από το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», το εντυπωσιακό showcar της McLaren Racing πέρασε από κεντρικά σημεία της πόλης, προσφέροντας μοναδικές εικόνες σε όσους βρέθηκαν στον δρόμο του και δίνοντας μια πρώτη γεύση από το μεγάλο motorsport event που έρχεται στο ΟΑΚΑ.Από το Σύνταγμα και το Καλλιμάρμαρο μέχρι τον Πειραιά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, το McLaren MCL40 Showcar δεν πέρασε απαρατήρητο. Περαστικοί, επισκέπτες και φίλοι του motorsport σταματούσαν για να το φωτογραφίσουν, ενώ σε κάθε στάση συγκέντρωνε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.Το αγωνιστικό της McLaren έγινε για λίγες ώρες ένα απρόσμενο θέαμα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κινητά τηλέφωνα σηκώθηκαν για να καταγράψουν το πέρασμά του, ενώ αρκετοί έσπευσαν να πλησιάσουν για να δουν από κοντά τις λεπτομέρειες του showcar.Η διαδρομή του Σαββάτου πέρασε από διαφορετικές γωνιές της Αθήνας, δημιουργώντας εικόνες που έφεραν τον κόσμο του motorsport πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης. Από το κέντρο μέχρι τα νότια προάστια, το MCL40 αποτέλεσε μια ξεχωριστή παρουσία στους δρόμους της Αθήνας.Και το tour δεν ολοκληρώθηκε εδώ.Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το McLaren MCL40 Showcar θα συνεχίσει τη διαδρομή του στους δρόμους της Αθήνας, αυτή τη φορά με κατεύθυνση από το κέντρο προς τα βόρεια προάστια.