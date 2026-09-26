Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία
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Γιώργος Γεραπετρίτης Μέση Ανατολή Ανατολική Μεσόγειος Κωνσταντίνος Κόμπος

Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η θαλάσσια ασφάλεια

Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία
Την ισχύ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι τρεις υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.



Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ινδίας για Τεχνητή Νοημοσύνη και θαλάσσια ασφάλεια

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, συμπροήδρευσαν σε Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από την Ελλάδα και την Ινδία, είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας, με έμφαση σε πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας».


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Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη θαλάσσια ασφάλεια.
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