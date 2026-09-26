Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία
Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η θαλάσσια ασφάλεια
Την ισχύ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Οι τρεις υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών.
Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από την Ελλάδα και την Ινδία, είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας, με έμφαση σε πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας».
Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη θαλάσσια ασφάλεια.
Οι τρεις υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών.
Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
📍New York | 25.09 🇬🇷🇨🇾🇯🇴— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 26, 2026
FM Gerapetritis, 🇨🇾 FM @ckombos & 🇯🇴 DPM/FM @AymanHsafadi reaffirmed the strength of their trilateral partnership
In focus: #MiddleEast & #EastMed developments & closer coordination for regional stability & prosperity #UNGA81@CyprusMFA @ForeignMinistry pic.twitter.com/MdHTAu6tjE
Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ινδίας για Τεχνητή Νοημοσύνη και θαλάσσια ασφάλειαΟι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, συμπροήδρευσαν σε Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από την Ελλάδα και την Ινδία, είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας, με έμφαση σε πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας».
📍New York | 25 September 🇬🇷🇮🇳— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 26, 2026
On the sidelines of #UNGA81, FM Gerapetritis & #India FM @DrSJaishankar co-chaired the 🇬🇷🇮🇳 High-Level Event:
“Artificial Intelligence in the Context of International Peace and Security, with emphasis on maritime security aspects”. pic.twitter.com/1LbjoZtoXy
Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη θαλάσσια ασφάλεια.
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