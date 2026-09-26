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Ουρές στο ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση: Βίντεο από την προσέλευση του κόσμου
Ουρές στο ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση: Βίντεο από την προσέλευση του κόσμου
Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η τραγουδίστρια αναμένεται στη σκηνή στις 21:00 για ένα σόου περίπου τριών ωρών
Μεγάλη είναι η προσέλευση του κόσμου στο ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.
Οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους, καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη μουσική βραδιά.
Δείτε βίντεο:
Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η τραγουδίστρια αναμένεται στη σκηνή στις 21:00 για ένα σόου περίπου τριών ωρών.
Το pre-show θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».
Εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ, πριν ξεκινήσει η συναυλία:
Οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους, καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη μουσική βραδιά.
Δείτε βίντεο:
Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η τραγουδίστρια αναμένεται στη σκηνή στις 21:00 για ένα σόου περίπου τριών ωρών.
Το pre-show θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».
Εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ, πριν ξεκινήσει η συναυλία:
Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ» έγραψε χαρακτηριστικά η μουσικός σε ανάρτησή της στο Instagram.
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι:
Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15
Από Πειραιά προς Αττική: 01:30
Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56
Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00
Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09
Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.
Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Απαγορεύονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.
Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείαςΛόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι:
Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15
Από Πειραιά προς Αττική: 01:30
Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56
Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00
Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09
Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.
Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Απαγορεύονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.
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