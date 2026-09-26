Ουρές στο ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση: Βίντεο από την προσέλευση του κόσμου

Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείας

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριαςτην οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ» έγραψε χαρακτηριστικά η μουσικός σε ανάρτησή της στο Instagram.Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι:Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15Από Πειραιά προς Αττική: 01:30Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Απαγορεύονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.