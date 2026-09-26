Γεωργιάδης κατά Ακρίτα που ζήτησε παρέμβαση ΕΣΗΕΑ: Θέλουν να με φιμώσουν επειδή δεν μπορούν να με κερδίσουν στις εκλογές

Η κόντρα ξέσπασε μετά τις δηλώσεις της Έλενας Ακρίτα για «κόψιμο της κάνουλας της πληροφόρησης» - «Το βράδυ των εκλογών του 2027, θα ήθελα πολύ να δω το πρόσωπο αυτής της κυρίας» έγραψε ο υπουργός Υγείας