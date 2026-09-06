Απάντηση Σαμαρά: Ο Μητσοτάκης να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία
Απάντηση Σαμαρά: Ο Μητσοτάκης να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία
Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερωτήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο σημείωσε πως δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης ενώ τόνισε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει την Νέα Δημοκρατία
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά με τον οποίο τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης ενώ τόνισε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει την Νέα Δημοκρατία.
Ο Αντώνης Σαμαράς, λίγη ώρα μετά τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απάντηση σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη παράταξη τον αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό, με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ' την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και ταυτόχρονα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του φραπέ, του χασάπη, των Τεμπών, και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».
Ο Αντώνης Σαμαράς, λίγη ώρα μετά τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απάντηση σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη παράταξη τον αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό, με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ' την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και ταυτόχρονα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του φραπέ, του χασάπη, των Τεμπών, και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».
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