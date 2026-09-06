Απάντηση Σαμαρά: Ο Μητσοτάκης να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία

Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερωτήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο σημείωσε πως δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης ενώ τόνισε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει την Νέα Δημοκρατία