Ψάχνουν τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου, λέει η Πυροσβεστική - Τα σενάρια, ο 2ος όροφος και τα πρόσωπα της τραγωδίας