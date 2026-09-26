Ψάχνουν τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου, λέει η Πυροσβεστική - Τα σενάρια, ο 2ος όροφος και τα πρόσωπα της τραγωδίας
Ψάχνουν τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου, λέει η Πυροσβεστική - Τα σενάρια, ο 2ος όροφος και τα πρόσωπα της τραγωδίας
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον δεύτερο όροφο, απ' όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε η έκρηξη, συνεχίζονται οι έλεγχοι - Νιόπαντροι στο ταξίδι του μέλιτος και ζευγάρι που περίμενε παιδί ανάμεσα στα έξι θύματα
Τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη στην Πλάκα; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό, καθώς πλέον ολοκληρώθηκε η μακάβρια και επίπονη διαδικασία της ανάσυρσης των έξι σορών από τα χαλάσματα του κτηρίου της οδού Λυσικράτους.
Η ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους άφησε πίσω της έξι νεκρούς, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να ολοκληρώνεται έπειτα από περίπου 24 ώρες ερευνών στα συντρίμμια.
Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, το σενάριο που εξετάζεται περισσότερο είναι αυτό της συσσώρευσης αερίου σε κλειστό χώρο, η οποία οδήγησε σε ανάφλεξη και στη συνέχεια στην καταστροφική έκρηξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών και αυτοψίες στο σημείο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα, που να επιβεβαιώνει την αιτία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον δεύτερο όροφο, απ' όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε η έκρηξη, ενώ αναζητούνται στοιχεία από τα συντρίμμια, που θα δείξουν αν υπήρχε πρόβλημα σε εγκατάσταση αερίου ή σε κάποια άλλη συσκευή.
Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν, είναι αν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος, όπως οσμή αερίου στην περιοχή.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την Πυροσβεστική για οσμή αερίου. Η επισήμανση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαρροή -εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά ότι αυτή ήταν η αιτία- να εξελίχθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποιητικό σήμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η Πυροσβεστική έχει αναλάβει τη διερεύνηση μέσω του Ανακριτικού Τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ στο σημείο συλλέγονται στοιχεία από τα συντρίμμια.
Η ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους άφησε πίσω της έξι νεκρούς, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να ολοκληρώνεται έπειτα από περίπου 24 ώρες ερευνών στα συντρίμμια.
Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, το σενάριο που εξετάζεται περισσότερο είναι αυτό της συσσώρευσης αερίου σε κλειστό χώρο, η οποία οδήγησε σε ανάφλεξη και στη συνέχεια στην καταστροφική έκρηξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών και αυτοψίες στο σημείο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα, που να επιβεβαιώνει την αιτία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον δεύτερο όροφο, απ' όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε η έκρηξη, ενώ αναζητούνται στοιχεία από τα συντρίμμια, που θα δείξουν αν υπήρχε πρόβλημα σε εγκατάσταση αερίου ή σε κάποια άλλη συσκευή.
Πυροσβεστική: «Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου»
Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν, είναι αν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος, όπως οσμή αερίου στην περιοχή.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την Πυροσβεστική για οσμή αερίου. Η επισήμανση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαρροή -εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά ότι αυτή ήταν η αιτία- να εξελίχθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποιητικό σήμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η Πυροσβεστική έχει αναλάβει τη διερεύνηση μέσω του Ανακριτικού Τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ στο σημείο συλλέγονται στοιχεία από τα συντρίμμια.
Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο.
Παρότι το σενάριο του αερίου θεωρείται βασικό, οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει άλλα ενδεχόμενα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:
- η κατάσταση των εγκαταστάσεων του κτιρίου,
- πιθανή διαρροή από δίκτυο ή εσωτερική εγκατάσταση,
- η ύπαρξη φιαλών ή άλλων πηγών καυσίμου,
- οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να δείξει την ακριβή εστία της έκρηξης.
Πέρα από την τεχνική έρευνα, η τραγωδία στην Πλάκα αφήνει πίσω της ένα βαρύ ανθρώπινο αποτύπωμα. Τα τέσσερα άτομα που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης είχαν έρθει στην Αθήνα ως επισκέπτες, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, νεκροί από την τραγωδία που σημειώθηκε στην καρδιά της Αθήνας είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα, καθώς και η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της, Φλορίν Χότζα.
Οι τέσσερις από τους νεκρούς είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Από αυτούς, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα.
Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.
«Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια μου, τον Ίαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Reddit συγγενικό τους πρόσωπο, αναζητώντας πληροφορίες, μετά και την είδηση ότι είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους στα συντρίμμια.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το άλλο ζευγάρι που ήταν μαζί τους, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, περίμεναν παιδί.
Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.
Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή (25/9) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και την ανάσυρση όλων των αγνοουμένων, με εντολή του υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών.
Στο σημείο θα παραμείνουν επίσης ο επικεφαλής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του συμβάντος.
Παρότι το σενάριο του αερίου θεωρείται βασικό, οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει άλλα ενδεχόμενα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται:
- η κατάσταση των εγκαταστάσεων του κτιρίου,
- πιθανή διαρροή από δίκτυο ή εσωτερική εγκατάσταση,
- η ύπαρξη φιαλών ή άλλων πηγών καυσίμου,
- οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να δείξει την ακριβή εστία της έκρηξης.
Η ανθρώπινη τραγωδία
Πέρα από την τεχνική έρευνα, η τραγωδία στην Πλάκα αφήνει πίσω της ένα βαρύ ανθρώπινο αποτύπωμα. Τα τέσσερα άτομα που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης είχαν έρθει στην Αθήνα ως επισκέπτες, ενώ το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, νεκροί από την τραγωδία που σημειώθηκε στην καρδιά της Αθήνας είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα, καθώς και η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της, Φλορίν Χότζα.
Οι τέσσερις από τους νεκρούς είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Από αυτούς, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα.
Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.
Ήταν για ταξίδι του μέλιτος στην Ελλάδα, το άλλο ζευγάρι περίμενε παιδί
«Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια μου, τον Ίαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Reddit συγγενικό τους πρόσωπο, αναζητώντας πληροφορίες, μετά και την είδηση ότι είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους στα συντρίμμια.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το άλλο ζευγάρι που ήταν μαζί τους, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, περίμεναν παιδί.
Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.
Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή (25/9) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και την ανάσυρση όλων των αγνοουμένων, με εντολή του υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών.
Στο σημείο θα παραμείνουν επίσης ο επικεφαλής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του συμβάντος.
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