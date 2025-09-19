Χαρδαλιάς από τον Κορυδαλλό: Νέο υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο στο χώρο των πρώην λατομείων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με τον Δήμαρχο Κορυδαλλού, Νίκο Χουρσαλά

Το ζητούμενο είναι να είμαστε χρήσιμοι στις πραγματικές τους ανάγκες.. Στηρίζουμε τους Δήμους και στηριζόμαστε σε αυτούς. Προχωράμε μαζί, με πράξεις και όχι με υποσχέσεις. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στους πολίτες με έργα ουσίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού,, εξήρε τη σημαντική συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην πορεία υλοποίησης κρίσιμων έργων στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι «η συνεργασία μας είναι παρακαταθήκη για την ανάπτυξη της περιοχής.Η Περιφέρεια Αττικής, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αλλά κυρίως με τη βούληση του ίδιου του Περιφερειάρχη, δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους όπως ο δικός μας να προχωρούν σε έργα πνοής που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο παραδόθηκε το νέο κολυμβητήριο που δημιουργήθηκε με πόρους της Περιφέρειας, και χρησιμοποιούν ήδη από 1.200 συμπολίτες σε καθημερινή βάση. Με τη συμβολή του κ. Χαρδαλιά μπορέσαμε να ξεπεράσουμε γρήγορα όλες τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, όπως αυτές που αφορούσαν την αδειοδότηση και την ηλεκτροδότηση, και σήμερα οι δημότες απολαμβάνουν ένα τόσο σημαντικό έργο.Την ίδια ώρα χιλιάδες μαθητές ξεκίνησαν τα μαθήματά τους σε νέα, σύγχρονα, λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένα σχολεία, όπως ακριβώς αξίζει στη νέα γενιά».Μετά τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία, καθώς και στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Δημοτικό και το 4ο και 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού, στο οποίο ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 1,78 εκατομμυρίων ευρώ, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τοποθέτηση θερμοπρόσοψης και μόνωσης δωμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης.Ο κ. Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και μαθητές, ακούγοντας από κοντά τις ανάγκες τους και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, ενώ βρέθηκε και στο παρακείμενο εργοτάξιο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα καλύψει τις ανάγκες του 5ου Γυμνασίου.Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην περιοδεία, ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ενώ στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο παρόντες ήταν, εκτός από τον κ. Νίκο Χουρσαλά και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Αριστείδης Νάκας. Τέλος να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς είχε συνάντηση με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης καθώς και με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων.