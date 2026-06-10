Με τρίπτυχο προτεραιοτήτων για την τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, θερινή κομματική εξόρμηση της ΝΔ μετά την εκλογή του νέου γραμματέα Κυρανάκη
Με τρίπτυχο προτεραιοτήτων για την τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, θερινή κομματική εξόρμηση της ΝΔ μετά την εκλογή του νέου γραμματέα Κυρανάκη
Στις 17:30 η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ - Με την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα, αλλά και να περιγράψει τις προτεραιότητες ενόψει του 2030
Η τυπική επισημοποίηση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ που θα γίνει σήμερα στις 17:30 θα σημάνει την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κομματικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μετά από αρκετούς μήνες.
Θα είναι μια...πρόβα προεκλογικής περιόδου, καθώς προοδευτικά η οδός Πειραιώς θα πάρει ζωή και θα μετατραπεί σε εκλογικό στρατηγείο με στόχο την τρίτη τετραετία. Η πρόταση του κ. Κυρανάκη, ο οποίος ξεκίνησε ήδη επαφές με στελέχη και χθες συνομίλησε μεταξύ άλλων και με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκαίων υπογραφών για την υποψηφιότητά του, συνιστά για τον κ. Μητσοτάκη ένα τριπλό μήνυμα: ανανέωση, καθώς πρόκειται για στέλεχος της νέας γενιάς, ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού, αλλά και μήνυμα ότι ένας δοκιμασμένος υπουργός πέφτει στη μάχη για την τρίτη τετραετία.
Με την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα, αλλά και να περιγράψει τις προτεραιότητες ενόψει του 2030 -του ορίζοντα που θέτει με το βλέμμα στην προοπτική ανανέωσης της θητείας της κυβέρνησης. Θα αναφερθεί στο κυβερνητικό έργο, καλώντας τα στελέχη της ΝΔ να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα και να μην εκλαμβάνεται περίπου ως αυτονόητο.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί στον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας με αυτό τον τρόπο και στους λεγόμενους «επαγγελματίες ανησυχούντες» - φωτογραφίζοντας κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει το τρίπτυχο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για μετά το 2027, επί των οποίων θα εξειδικευτούν προοδευτικά και οι συγκεκριμένες προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ. Ο πρώτος άξονας είναι η ευημερία, με έμφαση στη σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω αύξησης εισοδημάτων, μείωσης ανεργίας και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας. Ο δεύτερος άξονας είναι η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, με αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, έμφαση στον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή, αλλά και στην εσωτερική ασφάλεια. Και τέλος, η αναφορά στη «θεσμική αναγέννηση», με εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.
Αμέσως μετά την τυπική εκλογή του ο κ. Κυρανάκης θα κληθεί να τρέξει τη «θερινή κομματική εξόρμηση» της ΝΔ που θα κηρύξει ο κ. Μητσοτάκης. Ήδη από την Πέμπτη η ΝΔ μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα λάβει χώρα η πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών με τη συμμετοχή σημαντικών κυβερνητικών και κομματικών στελεχών (Α. Σκέρτσος, Θ. Κοντογεώργης, Μ. Βορίδης, Χ. Δήμας, Δ. Καιρίδης, Ν. Ρωμανός, Γ. Σμυρλής, Β. Φεύγας), ενώ θα ακολουθήσουν τρεις σταθμοί σε Αγρίνιο (18 Ιουνίου), Ιώαννινα (25 Ιουνίου) και Λάρισα (2 Ιουλίου).
Παράλληλα, από τη Δευτέρα είναι σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας μικτά κλιμάκια με υπουργούς, βουλευτές και γενικούς γραμματείς, μια δράση που ξεκινά συνήθως λίγο πριν τη ΔΕΘ. Προφανώς, ενόψει των εκλογών, η κομματική δράση συστηματοποιείται, ώστε να περιοριστούν οι διαρροές ιδίως εκτός των αστικών κέντρων.
Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπει και πάλι στο τερέν των περιοδειών, καθώς το Σάββατο θα βρίσκεται στη Ρόδο, ενώ την επόμενη εβδομάδα μπορεί να επισκεφθεί κάποια γειτονιά της Αττικής. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, το πραγματικό στοίχημα για τη ΝΔ το επόμενο διάστημα είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στο κυβερνών κόμμα, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργή συμμετοχή.
Θα είναι μια...πρόβα προεκλογικής περιόδου, καθώς προοδευτικά η οδός Πειραιώς θα πάρει ζωή και θα μετατραπεί σε εκλογικό στρατηγείο με στόχο την τρίτη τετραετία. Η πρόταση του κ. Κυρανάκη, ο οποίος ξεκίνησε ήδη επαφές με στελέχη και χθες συνομίλησε μεταξύ άλλων και με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκαίων υπογραφών για την υποψηφιότητά του, συνιστά για τον κ. Μητσοτάκη ένα τριπλό μήνυμα: ανανέωση, καθώς πρόκειται για στέλεχος της νέας γενιάς, ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού, αλλά και μήνυμα ότι ένας δοκιμασμένος υπουργός πέφτει στη μάχη για την τρίτη τετραετία.
Με την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα, αλλά και να περιγράψει τις προτεραιότητες ενόψει του 2030 -του ορίζοντα που θέτει με το βλέμμα στην προοπτική ανανέωσης της θητείας της κυβέρνησης. Θα αναφερθεί στο κυβερνητικό έργο, καλώντας τα στελέχη της ΝΔ να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα και να μην εκλαμβάνεται περίπου ως αυτονόητο.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί στον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας με αυτό τον τρόπο και στους λεγόμενους «επαγγελματίες ανησυχούντες» - φωτογραφίζοντας κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει το τρίπτυχο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για μετά το 2027, επί των οποίων θα εξειδικευτούν προοδευτικά και οι συγκεκριμένες προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ. Ο πρώτος άξονας είναι η ευημερία, με έμφαση στη σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω αύξησης εισοδημάτων, μείωσης ανεργίας και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας. Ο δεύτερος άξονας είναι η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, με αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, έμφαση στον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή, αλλά και στην εσωτερική ασφάλεια. Και τέλος, η αναφορά στη «θεσμική αναγέννηση», με εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.
Θερινή κομματική εξόρμησηΓια να συμβούν όλα αυτά πάντως θα πρέπει ο κομματικός οργανισμός της ΝΔ να μπει σε πλήρη λειτουργία και αυτό είναι και το βασικό στοίχημα που καλείται να εκπληρώσει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Γι' αυτό και επελέγη άλλωστε ως γραμματέας, καθώς στο Μαξίμου θεωρούν ότι ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, αντιθέτως αναλαμβάνει αποστολές υψηλής πίεσης και συνδέεται με σημαντικές πολιτικές «νίκες» της κυβέρνησης και απτές μεταρρυθμίσεις για τους πολίτες.
Αμέσως μετά την τυπική εκλογή του ο κ. Κυρανάκης θα κληθεί να τρέξει τη «θερινή κομματική εξόρμηση» της ΝΔ που θα κηρύξει ο κ. Μητσοτάκης. Ήδη από την Πέμπτη η ΝΔ μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα λάβει χώρα η πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών με τη συμμετοχή σημαντικών κυβερνητικών και κομματικών στελεχών (Α. Σκέρτσος, Θ. Κοντογεώργης, Μ. Βορίδης, Χ. Δήμας, Δ. Καιρίδης, Ν. Ρωμανός, Γ. Σμυρλής, Β. Φεύγας), ενώ θα ακολουθήσουν τρεις σταθμοί σε Αγρίνιο (18 Ιουνίου), Ιώαννινα (25 Ιουνίου) και Λάρισα (2 Ιουλίου).
Παράλληλα, από τη Δευτέρα είναι σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας μικτά κλιμάκια με υπουργούς, βουλευτές και γενικούς γραμματείς, μια δράση που ξεκινά συνήθως λίγο πριν τη ΔΕΘ. Προφανώς, ενόψει των εκλογών, η κομματική δράση συστηματοποιείται, ώστε να περιοριστούν οι διαρροές ιδίως εκτός των αστικών κέντρων.
Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπει και πάλι στο τερέν των περιοδειών, καθώς το Σάββατο θα βρίσκεται στη Ρόδο, ενώ την επόμενη εβδομάδα μπορεί να επισκεφθεί κάποια γειτονιά της Αττικής. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, το πραγματικό στοίχημα για τη ΝΔ το επόμενο διάστημα είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στο κυβερνών κόμμα, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργή συμμετοχή.
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