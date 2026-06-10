Με τρίπτυχο προτεραιοτήτων για την τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, θερινή κομματική εξόρμηση της ΝΔ μετά την εκλογή του νέου γραμματέα Κυρανάκη

Στις 17:30 η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ - Με την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα πολιτικά μηνύματα, αλλά και να περιγράψει τις προτεραιότητες ενόψει του 2030