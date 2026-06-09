Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης
«Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισε η ΝΔ - Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης για την εναρμόνιση της Ελλάδας με το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, η εφαρμογή του οποίου ξεκινά στις 12 Ιουνίου.
«Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισε η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν.
Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, στόχοι του Συμφώνου είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών.
«Το νέο Σύμφωνο μπορεί να μην είναι όπως θα το επιθυμούσαμε, καθώς ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ κρατών-μελών με διαφορετικά συμφέροντα και μεταξύ πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιτεύχθηκε όμως μια ισορροπία μεταξύ των χωρών πρώτης και δεύτερης υποδοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών είχε υπερψηφίσει το Σύμφωνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Άσκησε επίσης κριτική στα κόμματα της Δεξιάς που καταψήφισαν, τα οποία, όπως είπε, δεν στηρίζουν τα κέντρα επιστροφών.
«Η Ελλάδα πάει να διαμορφώσει την πολιτική της ΕΕ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με την υιοθέτηση των πλέον αυστηρών ρυθμίσεων «δείχνουμε στην Ευρώπη πώς να πάμε σε πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική».
«Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισε η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν.
Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, στόχοι του Συμφώνου είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών.
«Το νέο Σύμφωνο μπορεί να μην είναι όπως θα το επιθυμούσαμε, καθώς ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ κρατών-μελών με διαφορετικά συμφέροντα και μεταξύ πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιτεύχθηκε όμως μια ισορροπία μεταξύ των χωρών πρώτης και δεύτερης υποδοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών είχε υπερψηφίσει το Σύμφωνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Άσκησε επίσης κριτική στα κόμματα της Δεξιάς που καταψήφισαν, τα οποία, όπως είπε, δεν στηρίζουν τα κέντρα επιστροφών.
«Η Ελλάδα πάει να διαμορφώσει την πολιτική της ΕΕ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με την υιοθέτηση των πλέον αυστηρών ρυθμίσεων «δείχνουμε στην Ευρώπη πώς να πάμε σε πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική».
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