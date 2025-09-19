Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται» έγραφε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού σε φίλη της από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της 10ης Σεπτεμβρίου