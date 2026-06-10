Η τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις φέρνει στο προσκήνιο ρητορική διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη μετά τις δηλώσεις Δούκα

«Όταν θα υπάρχει δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για