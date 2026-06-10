Η τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις φέρνει στο προσκήνιο ρητορική διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη μετά τις δηλώσεις Δούκα
Η τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις φέρνει στο προσκήνιο ρητορική διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη μετά τις δηλώσεις Δούκα
«Όταν θα υπάρχει δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για
Νέα προειδοποιητικά «σήματα» προς πάσα κατεύθυνση, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, στέλνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, σε μια προσπάθεια να «προσπεράσει» τη σχετική συζήτηση και να στρέψει το ενδιαφέρον των στελεχών στην προεκλογική μάχη.
Προηγήθηκαν οι «προειδοποιήσεις» όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει σε αυτή τη φάση τη δεύτερη θέση, την οποία και καταλαμβάνει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού προσπαθεί να μπει «σφήνα» επηρεάζοντας την «κινητικότητα» στο ευρύτερο «χάρτη».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε χθες το βράδυ (στο ONE) για το «υπονοούμενο» του Χάρη Δούκα, περί του διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις (και με το κόμμα Τσίπρα) για μετεκλογικές συνεργασίες μετά από την πρώτη κάλπη και με αρχηγό από το κόμμα που προηγείται, ναι μεν απέφυγε την «καταδίκη» του Δημάρχου Αθηναίων, ωστόσο εξήγησε ότι πότε δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαγραφή στελέχους από το ΠΑΣΟΚ.
«Όταν θα υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς γύρω από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για την αυτονομία του κόμματος.
Η αναφορά του στο 2024 παρέπεμπε στη φράση «παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστώσα», το οποίο αναδείκνυε έναν προβληματισμό που όπως φαίνεται συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ.
Για τις μετεκλογικές συνεργασίες μίλησε χθες το βράδυ και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου στο Action 24, ο οποίος αφού επανέλαβε την κεντρική «γραμμή» ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα», δήλωσε ότι: «Η πρώτη Κυριακή των εκλογών θα μας δείξει για τις επόμενες- πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες». Όταν δε ρωτήθηκε ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα και τις συνεργασίες απάντησε ότι: «Δεν έχουμε ακούσει κάτι από τον κ. Τσίπρα που να μας πείθει, θέλουμε να ακούσουμε ένα «συγγνώμη».
Ο Νίκος Παπανδρέου «βλέπει» εν τω μεταξύ τις δημοσκοπήσεις ως ευκαιρία αφύπνισης του ΠΑΣΟΚ και αλλαγής πορείας με στόχο τη νίκη στις εκλογές. «Το μάθημα από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να περιγράψει με ενάργεια το μήνυμα των γκάλοπ και τη μάχη που πρέπει να δώσει το ΠΑΣΟΚ εφεξής.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ΟΝΕ υποστήριξε ότι όλοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια γραμμή, ενώ επικαλούμενος τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου σημείωσε αφήνοντας έμμεσες αιχμές στην ΕΛΑΣ ότι «εμείς είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα ΙΧ». Το ΠΑΣΟΚ –συνέχισε- έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία, και πολιτικό ήθος που δεν ακολουθεί την πολιτική εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων. «Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης κρίθηκαν- τώρα ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε κάνοντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που ακολουθεί.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στα της αυτόνομης πορείας του κόμματος και έθεσε θέμα δημοσκοπήσεων λέγοντας ότι «το κανονιστικό πλαίσιο είναι σαθρό και πρέπει να αλλάξει, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοσκοπήσεων έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει». Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε υποστηρίζοντας για τις δημοσκοπήσεις ότι: «Εμείς κάναμε επίθεση ή το αντίθετο; Έχετε δει εσείς ξανά να λένε σε κόμμα ότι “θα δείτε τι θα πάθετε, θα μας βρείτε απέναντι”; Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα; Κάναμε κάτι απλό, που δεν το κάνατε εσείς καταρχάς, γιατί κανονικά αυτή η δουλειά είναι δική σας, δεν είναι δική μας. Να πάρετε τις δημοσκοπήσεις και να πείτε: «Βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ; Τη μια μέρα η διαφορά στο 0,5%, την άλλη στο 8%, ξανά σήμερα στο 2%;». Τι είναι τα κόμματα; Δηλαδή, βγήκαν δημοσκοπήσεις μαζεμένες, τις οποίες αν τις βάλετε σε σειρά και δείτε τις διαφορές που έχουν, θα καταλάβετε ότι έχουμε απολύτως δίκιο. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις αλληλοδιαψεύδονται».
Κινητικότητα καταγράφεται και εντός του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακούγεται έντονα η ένταξη στο κόμμα της Νίνας Κασιμάτη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε το περασμένο Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή της Κουμουνδούρου, που αποφάσισε την στήριξη Τσίπρα, ενώ ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει διαφορετική άποψη από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ.
Προηγήθηκαν οι «προειδοποιήσεις» όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει σε αυτή τη φάση τη δεύτερη θέση, την οποία και καταλαμβάνει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού προσπαθεί να μπει «σφήνα» επηρεάζοντας την «κινητικότητα» στο ευρύτερο «χάρτη».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε χθες το βράδυ (στο ONE) για το «υπονοούμενο» του Χάρη Δούκα, περί του διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις (και με το κόμμα Τσίπρα) για μετεκλογικές συνεργασίες μετά από την πρώτη κάλπη και με αρχηγό από το κόμμα που προηγείται, ναι μεν απέφυγε την «καταδίκη» του Δημάρχου Αθηναίων, ωστόσο εξήγησε ότι πότε δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαγραφή στελέχους από το ΠΑΣΟΚ.
«Όταν θα υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς γύρω από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για την αυτονομία του κόμματος.
Η αναφορά του στο 2024 παρέπεμπε στη φράση «παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστώσα», το οποίο αναδείκνυε έναν προβληματισμό που όπως φαίνεται συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ.
Για τις μετεκλογικές συνεργασίες μίλησε χθες το βράδυ και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου στο Action 24, ο οποίος αφού επανέλαβε την κεντρική «γραμμή» ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα», δήλωσε ότι: «Η πρώτη Κυριακή των εκλογών θα μας δείξει για τις επόμενες- πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες». Όταν δε ρωτήθηκε ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα και τις συνεργασίες απάντησε ότι: «Δεν έχουμε ακούσει κάτι από τον κ. Τσίπρα που να μας πείθει, θέλουμε να ακούσουμε ένα «συγγνώμη».
Ο Νίκος Παπανδρέου «βλέπει» εν τω μεταξύ τις δημοσκοπήσεις ως ευκαιρία αφύπνισης του ΠΑΣΟΚ και αλλαγής πορείας με στόχο τη νίκη στις εκλογές. «Το μάθημα από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να περιγράψει με ενάργεια το μήνυμα των γκάλοπ και τη μάχη που πρέπει να δώσει το ΠΑΣΟΚ εφεξής.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ΟΝΕ υποστήριξε ότι όλοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια γραμμή, ενώ επικαλούμενος τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου σημείωσε αφήνοντας έμμεσες αιχμές στην ΕΛΑΣ ότι «εμείς είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα ΙΧ». Το ΠΑΣΟΚ –συνέχισε- έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία, και πολιτικό ήθος που δεν ακολουθεί την πολιτική εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων. «Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης κρίθηκαν- τώρα ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε κάνοντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που ακολουθεί.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στα της αυτόνομης πορείας του κόμματος και έθεσε θέμα δημοσκοπήσεων λέγοντας ότι «το κανονιστικό πλαίσιο είναι σαθρό και πρέπει να αλλάξει, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοσκοπήσεων έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει». Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε υποστηρίζοντας για τις δημοσκοπήσεις ότι: «Εμείς κάναμε επίθεση ή το αντίθετο; Έχετε δει εσείς ξανά να λένε σε κόμμα ότι “θα δείτε τι θα πάθετε, θα μας βρείτε απέναντι”; Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα; Κάναμε κάτι απλό, που δεν το κάνατε εσείς καταρχάς, γιατί κανονικά αυτή η δουλειά είναι δική σας, δεν είναι δική μας. Να πάρετε τις δημοσκοπήσεις και να πείτε: «Βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ; Τη μια μέρα η διαφορά στο 0,5%, την άλλη στο 8%, ξανά σήμερα στο 2%;». Τι είναι τα κόμματα; Δηλαδή, βγήκαν δημοσκοπήσεις μαζεμένες, τις οποίες αν τις βάλετε σε σειρά και δείτε τις διαφορές που έχουν, θα καταλάβετε ότι έχουμε απολύτως δίκιο. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις αλληλοδιαψεύδονται».
Η μάχη του Πειραιά και η Νίνα ΚασιμάτηΣτη Δραπετσώνα και στον Πολυχώρο Λιπασμάτων για μια συζήτηση με νέους της περιοχής θα βρεθεί εν τω μεταξύ αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην ευρύτερη περιοχή της Α’ και της Β’ Πειραιά έχουν προγραμματίσει για τις επόμενες μέρες εμφανίσεις τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού- οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι εκεί καταγράφεται ιδιαίτερη κινητικότητα και ειδικά στη «δεξαμενή» των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, αλλά και των δυσαρεστημένων από την κυβερνητική πολιτική.
Κινητικότητα καταγράφεται και εντός του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακούγεται έντονα η ένταξη στο κόμμα της Νίνας Κασιμάτη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε το περασμένο Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή της Κουμουνδούρου, που αποφάσισε την στήριξη Τσίπρα, ενώ ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει διαφορετική άποψη από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ.
Παπανδρέου-Χριστοδουλάκης μαζί για το περιβάλλονΜια εκδήλωση για το περιβάλλον φέρνει κοντά τον πρώην πρωθυπουργό και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη στην Αθήνα, βασικοί ομιλητές θα είναι εκτός από τη Διευθύντρια του FES Αθήνας (Ινστιτούτο σοσιαλδημοκρατών), Γιώργος Παπανδρέου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, οι οποίοι και θα δώσουν την σκυτάλη για συζήτηση επί του θέματος, στον επίσης βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στέφανο Παραστατίδη, στον Συντονιστή της Επιστημονικής Επιτροπής του Progressive Lab και πρώην υπουργό, Φίλιππο Σαχινίδη και στον Κώστα Καρτάλη, (μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή, καθηγητής ΕΚΠΑ).
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