Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης

Το ΙΧ που οδηγούσε ο 21χρονος χτυπά από πίσω το αυτοκίνητο της 64χρονης, το οποίο στη συνέχεια «καρφώνεται» σε μια κολώνα και καταλήγει με αντίθετη κατεύθυνση στο ρεύμα προς Αθήνα