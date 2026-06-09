Ο Ανδρουλάκης απειλεί τώρα με διαγραφές: Όποιος ακυρώνει την γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα παύει να είναι μέλος

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση όσο και στην ΕΛΑΣ τουκάνει ο, στέλνοντας παράλληλα «σήμα» με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τουγια τις μετεκλογικές συνεργασίες ότι «όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα παύει να είναι μέλος του κόμματος».Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας απόψε στο ΟΝΕ υποστήριξε ότι όλοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια γραμμή, ενώ επικαλούμενος τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου σημείωσε αφήνοντας έμμεσες αιχμές στην ΕΛΑΣ ότι «εμείς είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα ΙΧ». Το ΠΑΣΟΚ –συνέχισε- έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία, και πολιτικό ήθος που δεν ακολουθεί την πολιτική εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων. «Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης κρίθηκαν- τώρα ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε κάνοντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που ακολουθεί. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, επέμεινε στα της αυτόνομης πορείας του κόμματος και έθεσε θέμα δημοσκοπήσεων λέγοντας ότι «το κανονιστικό πλαίσιο είναι σαθρό και πρέπει να αλλάξει, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοσκοπήσεων έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει».Για το ζήτημα των συνεργασιών ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι θα το δείξει η ψήφος των πολιτών το βράδυ των εκλογών. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στο Action 24 και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου δηλώνοντας για τις συνεργασίες ότι: ¨Μετά από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση για συνεργασία».