Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ
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Αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 17:30, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
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