Επίσκεψη στην Ημαθία για τον Μαργαρίτη Σχοινά: Στο τραπέζι αρδευτικά έργα, μεταποίηση και αγροτική οδοποιία
Επίσκεψη στην Ημαθία για τον Μαργαρίτη Σχοινά: Στο τραπέζι αρδευτικά έργα, μεταποίηση και αγροτική οδοποιία
Επί τάπητος τέθηκε και η στήριξη των παραγωγών της περιοχής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης
Η πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσιάστηκε κατά την επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στην περιοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 έχουν καταβληθεί περίπου 116,5 εκατ. ευρώ σε 19.725 δικαιούχους, ενώ παράλληλα προχωρούν επενδύσεις σε υποδομές, μεταποίηση και εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.
Σε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικών και παραγωγικών φορέων, συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα έγινε αναφορά στα μεγάλα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση αξιολόγησης στην περιοχή.
Σε αυτά περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των αρδευτικών υποδομών του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας, η κατασκευή νέου κλειστού υπό πίεση δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Σταυρού – Βέροιας, η υπογειοποίηση τμήματος του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Νησίου, καθώς και οι μελέτες για την κατασκευή του φράγματος στη θέση Βράνα – Πέτρα του Δήμου Βέροιας. Το συνολικό ύψος των αιτούμενων παρεμβάσεων υπερβαίνει τα 132 εκατ. ευρώ.
Στις συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, και η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, Κατερίνα Οικονόμου, συζητήθηκε και το θέμα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Οι σχετικές επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό μονάδων κονσερβοποίησης φρούτων, οινοποιείων, συσκευαστηρίων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και μονάδων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ημαθίας στην παραγωγή και εξαγωγή ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
Όπως σημειώθηκε, σημαντική είναι και η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς στην Ημαθία υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 98 εκατ. ευρώ στους τομείς του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.
Τέλος, επί τάπητος τέθηκε η στήριξη των παραγωγών της περιοχής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Την περίοδο 2020-2025 οι αποζημιώσεις και ενισχύσεις που καταβλήθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ στην Ημαθία ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 135 εκατ. ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 έχουν καταβληθεί περίπου 116,5 εκατ. ευρώ σε 19.725 δικαιούχους, ενώ παράλληλα προχωρούν επενδύσεις σε υποδομές, μεταποίηση και εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.
Σε συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικών και παραγωγικών φορέων, συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα έγινε αναφορά στα μεγάλα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση αξιολόγησης στην περιοχή.
Σε αυτά περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των αρδευτικών υποδομών του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας, η κατασκευή νέου κλειστού υπό πίεση δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Σταυρού – Βέροιας, η υπογειοποίηση τμήματος του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Νησίου, καθώς και οι μελέτες για την κατασκευή του φράγματος στη θέση Βράνα – Πέτρα του Δήμου Βέροιας. Το συνολικό ύψος των αιτούμενων παρεμβάσεων υπερβαίνει τα 132 εκατ. ευρώ.
Όπως τονίστηκε, σε εξέλιξη βρίσκονται έργα εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων στη Νάουσα, το Νησί, την Κυψέλη και τη Μελίκη, καθώς και έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας σε Βέροια και Νάουσα. Τα έργα αυτά έχουν στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα.
Περιοδεία στην Ημαθία, έναν εθνικό πρωταγωνιστή της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.— Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 9, 2026
Συνάντηση στο Επιμελητήριο με επιχειρηματίες και παραγωγούς για τις προοπτικές του δυναμικού αγροδιατροφικού τομέα.
Συζήτηση με στελέχη και φίλους της ΝΔ για τον εκλογικό αγώνα που έρχεται. pic.twitter.com/xzAu3rm4fa
Στις συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, και η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, Κατερίνα Οικονόμου, συζητήθηκε και το θέμα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Οι σχετικές επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό μονάδων κονσερβοποίησης φρούτων, οινοποιείων, συσκευαστηρίων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και μονάδων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ημαθίας στην παραγωγή και εξαγωγή ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
Όπως σημειώθηκε, σημαντική είναι και η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς στην Ημαθία υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 98 εκατ. ευρώ στους τομείς του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.
Τέλος, επί τάπητος τέθηκε η στήριξη των παραγωγών της περιοχής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Την περίοδο 2020-2025 οι αποζημιώσεις και ενισχύσεις που καταβλήθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ στην Ημαθία ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 135 εκατ. ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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