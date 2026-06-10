Επίσκεψη στην Ημαθία για τον Μαργαρίτη Σχοινά: Στο τραπέζι αρδευτικά έργα, μεταποίηση και αγροτική οδοποιία

Περιοδεία στην Ημαθία, έναν εθνικό πρωταγωνιστή της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.



Συνάντηση στο Επιμελητήριο με επιχειρηματίες και παραγωγούς για τις προοπτικές του δυναμικού αγροδιατροφικού τομέα.



Συζήτηση με στελέχη και φίλους της ΝΔ για τον εκλογικό αγώνα που έρχεται. pic.twitter.com/xzAu3rm4fa