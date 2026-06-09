Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα έξι χρόνια gov.gr: Ψηφιακή επανάσταση, κράτος που «σέβεται τον χρόνο των πολιτών»
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα έξι χρόνια gov.gr: Ψηφιακή επανάσταση, κράτος που «σέβεται τον χρόνο των πολιτών»
Το gov.gr έχει αποτελέσει κεντρικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής των τελευταίων ετών
Στη συμπλήρωση έξι ετών από τη λειτουργία της ψηφιακής πύλης gov.gr αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Instagram ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια «ψηφιακή επανάσταση» που έχει αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το gov.gr αποτελεί ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού του κράτους, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς φυσική παρουσία σε γκισέ και ουρές.
Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, η ψηφιακή πλατφόρμα συνιστά ένα κράτος που «σέβεται τον χρόνο των πολιτών», περιορίζει την ταλαιπωρία και ανασχεδιάζει τις διαδικασίες με γνώμονα την εμπειρία του χρήστη και όχι τις εσωτερικές διοικητικές ανάγκες.
Το gov.gr, που λειτουργεί ως ενιαία πύλη ψηφιακών υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου, έχει αποτελέσει κεντρικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής των τελευταίων ετών, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες υπηρεσίες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και ενισχύοντας τη μετάβαση της δημόσιας διοίκησης σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το gov.gr αποτελεί ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού του κράτους, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς φυσική παρουσία σε γκισέ και ουρές.
Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, η ψηφιακή πλατφόρμα συνιστά ένα κράτος που «σέβεται τον χρόνο των πολιτών», περιορίζει την ταλαιπωρία και ανασχεδιάζει τις διαδικασίες με γνώμονα την εμπειρία του χρήστη και όχι τις εσωτερικές διοικητικές ανάγκες.
Το gov.gr, που λειτουργεί ως ενιαία πύλη ψηφιακών υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου, έχει αποτελέσει κεντρικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής των τελευταίων ετών, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες υπηρεσίες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και ενισχύοντας τη μετάβαση της δημόσιας διοίκησης σε ηλεκτρονική μορφή.
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