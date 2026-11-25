Μαρίνα Σπανού





Η τραγουδίστρια μίλησε ακόμη, για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι θεωρεί σημαντικό να διατηρεί κανείς απόσταση από όσα διαβάζει και να μην αφήνει την αποδοχή ή την απόρριψη των άλλων να επηρεάζουν την ψυχική του ηρεμία:



Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε αρνητικά σχόλια. Είναι καλό τα social να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, τουλάχιστον για την ψυχική μας ηρεμία. Να παίρνουμε μια απόσταση και πραγματικά και την αποδοχή και την απόρριψη, τουλάχιστον αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, να τις βλέπουμε αυτοπροσώπως, να τις κοιτάζουμε στα μάτια».