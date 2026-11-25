Μαρίνα Σπανού: Με ενδιαφέρει η Eurovision, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα
Μαρίνα Σπανού: Με ενδιαφέρει η Eurovision, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα
Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η χώρα μας με τον διαγωνισμό κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύονται νέα παιδιά, σχολίασε η τραγουδίστρια
Το ενδιαφέρον της για τη Eurovision εξέφρασε η Μαρίνα Σπανού, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν αποτελεί κάτι που βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της.
Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη σχέση της με τα social media, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια, αλλά και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μελλοντικά στον μουσικό διαγωνισμό μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Η Μαρίνα Σπανού διευκρίνισε ότι δεν εξετάζει αυτή την περίοδο τη συμμετοχή της στον μουσικό θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι τον παρακολουθεί με ενδιαφέρον: «Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ ο θεσμός γι’ αυτό άλλωστε και συμμετείχα πέρυσι στην κριτική επιτροπή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η χώρα μας με τον διαγωνισμό κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύονται νέα παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια μίλησε ακόμη, για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι θεωρεί σημαντικό να διατηρεί κανείς απόσταση από όσα διαβάζει και να μην αφήνει την αποδοχή ή την απόρριψη των άλλων να επηρεάζουν την ψυχική του ηρεμία:
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε αρνητικά σχόλια. Είναι καλό τα social να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, τουλάχιστον για την ψυχική μας ηρεμία. Να παίρνουμε μια απόσταση και πραγματικά και την αποδοχή και την απόρριψη, τουλάχιστον αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, να τις βλέπουμε αυτοπροσώπως, να τις κοιτάζουμε στα μάτια».
Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη σχέση της με τα social media, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια, αλλά και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μελλοντικά στον μουσικό διαγωνισμό μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Η Μαρίνα Σπανού διευκρίνισε ότι δεν εξετάζει αυτή την περίοδο τη συμμετοχή της στον μουσικό θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι τον παρακολουθεί με ενδιαφέρον: «Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ ο θεσμός γι’ αυτό άλλωστε και συμμετείχα πέρυσι στην κριτική επιτροπή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η χώρα μας με τον διαγωνισμό κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύονται νέα παιδιά».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια μίλησε ακόμη, για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι θεωρεί σημαντικό να διατηρεί κανείς απόσταση από όσα διαβάζει και να μην αφήνει την αποδοχή ή την απόρριψη των άλλων να επηρεάζουν την ψυχική του ηρεμία:
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε αρνητικά σχόλια. Είναι καλό τα social να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, τουλάχιστον για την ψυχική μας ηρεμία. Να παίρνουμε μια απόσταση και πραγματικά και την αποδοχή και την απόρριψη, τουλάχιστον αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, να τις βλέπουμε αυτοπροσώπως, να τις κοιτάζουμε στα μάτια».
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