Ο Φίντσερ αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει πρόταση του Κίλμερ να συνεργαστούν: Ο Βαλ ήταν δύσκολη περίπτωση
Ο Φίντσερ αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει πρόταση του Κίλμερ να συνεργαστούν: Ο Βαλ ήταν δύσκολη περίπτωση
Ο Κίλμερ είχε προτείνει στον Φίντσερ να γυρίσουν μαζί μια ταινία, στην οποία ο σκηνοθέτης θα είχε την ευθύνη της κάμερας και ο ίδιος θα αναλάμβανε τη σκηνοθετική καθοδήγηση των ηθοποιών
Μια ασυνήθιστη πρόταση είχε κάνει ο Βαλ Κίλμερ στον Ντέιβιντ Φίντσερ, ζητώντας του να γυρίσουν μαζί μια ταινία, στην οποία ο σκηνοθέτης θα είχε την ευθύνη της κάμερας και ο ίδιος θα αναλάμβανε τη σκηνοθετική καθοδήγηση των ηθοποιών. Την αποκάλυψη έκανε ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση του εκλιπόντος ηθοποιού.
Ο Φίντσερ αποκάλυψε ότι ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τη σκηνοθεσία μιας ταινίας του Μπάτμαν, την περίοδο που ο Κίλμερ υποδυόταν τον εμβληματικό υπερήρωα. Η συνεργασία αυτή δεν ευοδώθηκε, ωστόσο στη συνέχεια ο ηθοποιός ζήτησε να τον συναντήσει.
«Ο Βαλ ήταν δύσκολη περίπτωση», δήλωσε ο δημιουργός στο podcast «Happy Sad Confused». «Ήθελε να με συναντήσει και μου πρότεινε να κάνουμε μαζί μια ταινία, στην οποία εγώ θα σκηνοθετούσα πίσω από την κάμερα και εκείνος θα σκηνοθετούσε τους ηθοποιούς. Του είπα: “Βαλ, υπέροχα, ευχαριστώ για το σάντουιτς με παστράμι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω”».
Ο Κίλμερ, ο οποίος πέθανε το 2025 σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία, είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι ήταν δύσκολος συνεργάτης. Πριν από μερικούς μήνες, ο Άνταμ Μάρκους, ο οποίος τον είχε σκηνοθετήσει στην ταινία «Conspiracy», τον χαρακτήρισε ως «τον χειρότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αν ο Κίλμερ «έκανε σήμερα έστω και το ένα δέκατο όσων έκανε στα γυρίσματα της ταινίας μου, θα είχε αποκλειστεί από τον χώρο μέσα σε μια στιγμή».
Το 1995, ο Κίλμερ διαδέχθηκε τον Μάικλ Κίτον στον ρόλο του Μπάτμαν στην ταινία «Batman Forever», ενώ την ίδια χρονιά ο Φίντσερ καθιερώθηκε με το εμβληματικό θρίλερ «Seven». Ο σκηνοθέτης μοιράστηκε ότι του είχε προταθεί να αναλάβει μια ταινία του Μπάτμαν τη δεκαετία του ’90, ωστόσο, όταν διατύπωσε μια σειρά από αιτήματα, οι υπεύθυνοι του κινηματογραφικού στούντιο του απάντησαν «ευχαριστούμε πολύ» και αναζήτησαν άλλον σκηνοθέτη.
«Αυτό που έκανε ο Ματ Ριβς με το “The Batman” του 2022 ήταν περίπου αυτό που πρότεινα κι εγώ. Η ιδέα ήταν να δούμε πόσο απειλητικό και ζοφερό θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε ο σκηνοθέτης.
Πάντως, δεν έκρυψε, πάντως, την απογοήτευσή του από την ερμηνεία του Κίλμερ, χαρακτηρίζοντας τον Μάικλ Κίτον αγαπημένο του Μπάτμαν. Αναφερόμενος στη μοναδική εμφάνιση του Κίλμερ στον ρόλο του Μπρους Γουέιν, σχολίασε: «Είχα μεγάλες προσδοκίες από τον Βαλ Κίλμερ και τελικά αναρωτήθηκα: “Τι στο διάολο;”».
Ο Φίντσερ αποκάλυψε ότι ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τη σκηνοθεσία μιας ταινίας του Μπάτμαν, την περίοδο που ο Κίλμερ υποδυόταν τον εμβληματικό υπερήρωα. Η συνεργασία αυτή δεν ευοδώθηκε, ωστόσο στη συνέχεια ο ηθοποιός ζήτησε να τον συναντήσει.
«Ο Βαλ ήταν δύσκολη περίπτωση», δήλωσε ο δημιουργός στο podcast «Happy Sad Confused». «Ήθελε να με συναντήσει και μου πρότεινε να κάνουμε μαζί μια ταινία, στην οποία εγώ θα σκηνοθετούσα πίσω από την κάμερα και εκείνος θα σκηνοθετούσε τους ηθοποιούς. Του είπα: “Βαλ, υπέροχα, ευχαριστώ για το σάντουιτς με παστράμι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω”».
Ο Κίλμερ, ο οποίος πέθανε το 2025 σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία, είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι ήταν δύσκολος συνεργάτης. Πριν από μερικούς μήνες, ο Άνταμ Μάρκους, ο οποίος τον είχε σκηνοθετήσει στην ταινία «Conspiracy», τον χαρακτήρισε ως «τον χειρότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αν ο Κίλμερ «έκανε σήμερα έστω και το ένα δέκατο όσων έκανε στα γυρίσματα της ταινίας μου, θα είχε αποκλειστεί από τον χώρο μέσα σε μια στιγμή».
David Fincher recounted his experience with a ‘tricky’ Val Kilmer, who made him an offer he could refuse. https://t.co/y8H3Ukmn2Q— Entertainment Weekly (@EW) November 23, 2026
«Αυτό που έκανε ο Ματ Ριβς με το “The Batman” του 2022 ήταν περίπου αυτό που πρότεινα κι εγώ. Η ιδέα ήταν να δούμε πόσο απειλητικό και ζοφερό θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε ο σκηνοθέτης.
Πάντως, δεν έκρυψε, πάντως, την απογοήτευσή του από την ερμηνεία του Κίλμερ, χαρακτηρίζοντας τον Μάικλ Κίτον αγαπημένο του Μπάτμαν. Αναφερόμενος στη μοναδική εμφάνιση του Κίλμερ στον ρόλο του Μπρους Γουέιν, σχολίασε: «Είχα μεγάλες προσδοκίες από τον Βαλ Κίλμερ και τελικά αναρωτήθηκα: “Τι στο διάολο;”».
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