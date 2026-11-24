Ο Φίντσερ αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει πρόταση του Κίλμερ να συνεργαστούν: Ο Βαλ ήταν δύσκολη περίπτωση

Ο Κίλμερ είχε προτείνει στον Φίντσερ να γυρίσουν μαζί μια ταινία, στην οποία ο σκηνοθέτης θα είχε την ευθύνη της κάμερας και ο ίδιος θα αναλάμβανε τη σκηνοθετική καθοδήγηση των ηθοποιών