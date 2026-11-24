Οι θεωρίες σχετικά με την όραση του 76χρονου μουσικού δεν περιορίζονται σε περιθωριακές κοινότητες του Διαδικτύου, καθώς κατά καιρούς έχουν τροφοδοτηθεί και από περιστατικά που έχουν αφηγηθεί διάσημα πρόσωπα





Ο 76χρονος μουσικός αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο United Center του Σικάγου το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της περιοδείας του για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ του «Songs in the Key of Life».







Οι θεωρίες σχετικά με την όραση του Στίβι Γουόντερ δεν περιορίζονται σε περιθωριακές κοινότητες του Διαδικτύου, καθώς κατά καιρούς έχουν τροφοδοτηθεί και από περιστατικά που έχουν αφηγηθεί άλλες διασημότητες.



Η ιστορία του Λάιονελ Ρίτσι με το αυτοκίνητο Το 2019, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε διηγηθεί ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Στίβι Γουόντερ φέρεται να οδήγησε αυτοκίνητο. Μιλώντας στην εκπομπή της Κέλι Κλάρκσον, είχε δηλώσει: «Όλη μου τη ζωή σκέφτομαι: “Βλέπει. Ξέρω ότι βλέπει”».



Στη συνέχεια, θυμήθηκε μια επίσκεψή του στο σπίτι του μουσικού: «Πήγα στο σπίτι του και μου είπε: “Θέλεις να ακούσεις ένα καινούργιο τραγούδι; Το έχω στο αυτοκίνητο, έλα μαζί μου”. Πήγαμε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Εσύ κάθισε στη θέση του συνοδηγού κι εγώ θα καθίσω στη θέση του οδηγού”. Μπήκε μέσα, έβαλε μπροστά τη μηχανή, έβαλε την κασέτα και στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει όπισθεν στον δρόμο που οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού. Άρχισα να φωνάζω: “Στίβι! Τι κάνεις;”. Και εκείνος μου απάντησε: “Σε τρόμαξα, έτσι;”», είχε αναφέρει ο Λάιονελ Ρίτσι.

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Η απρόσμενη συνάντηση του Σακίλ Ο’Νιλ με τον τραγουδιστή Αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Στίβι Γουόντερ είναι πράγματι τυφλός είχε εκφράσει στο παρελθόν και ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο’Νιλ, περιγράφοντας μια απρόσμενη συνάντησή του με τον διάσημο μουσικό. Το 2019, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Inside the NBA» του τηλεοπτικού δικτύου TNT, ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε πει στους συμπαρουσιαστές του: «Έχω μια ιστορία με τον Στίβι Γουόντερ, αλλά δεν πρόκειται να την πιστέψετε».



«Είναι αληθινή ιστορία. Μένουμε στο ίδιο κτίριο στη λεωφόρο Γουίλσαϊρ, όπου υπάρχει υπηρεσία στάθμευσης. Είχα ήδη μπει στο κτίριο και περνούσα από το λόμπι. Ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ο Στίβι Γουόντερ. Μπαίνει μέσα, μου λέει “Τι γίνεται, Σακ;” και πατάει το κουμπί», είχε περιγράψει.



Καθώς οι συμπαρουσιαστές του ξέσπασαν σε γέλια, ο Ο’Νιλ επέμεινε ότι το περιστατικό είχε συμβεί πραγματικά. «Σοβαρά. Μπήκε στο ασανσέρ και μου είπε: “Τι γίνεται, Σακ; Πώς είσαι, μεγάλε;”. Ναι, το έκανε. Στη λεωφόρο Γουίλσαϊρ. Πάτησε το κουμπί, κατέβηκε στον όροφό του και πήγε στο διαμέρισμά του. Πήρα τηλέφωνο όλους όσους γνώριζα και τους διηγήθηκα την ιστορία. Και με πίστεψαν», είχε αναφέρει.



Πώς ξεκίνησαν οι θεωρίες συνωμοσίας για την όρασή του Ο Στίβι Γουόντερ γεννήθηκε πρόωρα και εμφάνισε αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, μια πάθηση που μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την όρασή του. Σε νεαρή ηλικία φοίτησε στη Σχολή Τυφλών του Μίσιγκαν, στο Λάνσινγκ.



Ο Σακίλ Ο’Νιλ και ο Λάιονελ Ρίτσι δεν είναι οι μόνοι που έχουν διατυπώσει εικασίες σχετικά με την όραση του μουσικού, καθώς αντίστοιχες θεωρίες συνωμοσίας κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.



Με χιούμορ απάντησε ο Στίβι Γουόντε ρ σε όσους αμφισβητούν ότι είναι πράγματι τυφλός, σχολιάζοντας τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια σχετικά με την όρασή του.Ο 76χρονος μουσικός αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο United Center του Σικάγου το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της περιοδείας του για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ του «Songs in the Key of Life».Ανάμεσα στην ερμηνεία των μεγάλων επιτυχιών του, ο καλλιτέχνης έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να απαντήσει με χιουμοριστικό τρόπο στις σχετικές εικασίες. «Αν πιστεύετε ότι μπορώ πραγματικά να οδηγήσω ή ότι βλέπω, μπείτε μαζί μου στο αυτοκίνητο και θα δούμε τι θα μας συμβεί στο τέλος», ακούγεται να λέει στο κοινό.Οι θεωρίες σχετικά με την όραση του Στίβι Γουόντερ δεν περιορίζονται σε περιθωριακές κοινότητες του Διαδικτύου, καθώς κατά καιρούς έχουν τροφοδοτηθεί και από περιστατικά που έχουν αφηγηθεί άλλες διασημότητες.Το 2019, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε διηγηθεί ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Στίβι Γουόντερ φέρεται να οδήγησε αυτοκίνητο. Μιλώντας στην εκπομπή της Κέλι Κλάρκσον, είχε δηλώσει: «Όλη μου τη ζωή σκέφτομαι: “Βλέπει. Ξέρω ότι βλέπει”».Στη συνέχεια, θυμήθηκε μια επίσκεψή του στο σπίτι του μουσικού: «Πήγα στο σπίτι του και μου είπε: “Θέλεις να ακούσεις ένα καινούργιο τραγούδι; Το έχω στο αυτοκίνητο, έλα μαζί μου”. Πήγαμε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Εσύ κάθισε στη θέση του συνοδηγού κι εγώ θα καθίσω στη θέση του οδηγού”. Μπήκε μέσα, έβαλε μπροστά τη μηχανή, έβαλε την κασέτα και στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει όπισθεν στον δρόμο που οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού. Άρχισα να φωνάζω: “Στίβι! Τι κάνεις;”. Και εκείνος μου απάντησε: “Σε τρόμαξα, έτσι;”», είχε αναφέρει ο Λάιονελ Ρίτσι.Αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Στίβι Γουόντερ είναι πράγματι τυφλός είχε εκφράσει στο παρελθόν και ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο’Νιλ, περιγράφοντας μια απρόσμενη συνάντησή του με τον διάσημο μουσικό. Το 2019, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Inside the NBA» του τηλεοπτικού δικτύου TNT, ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε πει στους συμπαρουσιαστές του: «Έχω μια ιστορία με τον Στίβι Γουόντερ, αλλά δεν πρόκειται να την πιστέψετε».«Είναι αληθινή ιστορία. Μένουμε στο ίδιο κτίριο στη λεωφόρο Γουίλσαϊρ, όπου υπάρχει υπηρεσία στάθμευσης. Είχα ήδη μπει στο κτίριο και περνούσα από το λόμπι. Ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ο Στίβι Γουόντερ. Μπαίνει μέσα, μου λέει “Τι γίνεται, Σακ;” και πατάει το κουμπί», είχε περιγράψει.Καθώς οι συμπαρουσιαστές του ξέσπασαν σε γέλια, ο Ο’Νιλ επέμεινε ότι το περιστατικό είχε συμβεί πραγματικά. «Σοβαρά. Μπήκε στο ασανσέρ και μου είπε: “Τι γίνεται, Σακ; Πώς είσαι, μεγάλε;”. Ναι, το έκανε. Στη λεωφόρο Γουίλσαϊρ. Πάτησε το κουμπί, κατέβηκε στον όροφό του και πήγε στο διαμέρισμά του. Πήρα τηλέφωνο όλους όσους γνώριζα και τους διηγήθηκα την ιστορία. Και με πίστεψαν», είχε αναφέρει.Ο Στίβι Γουόντερ γεννήθηκε πρόωρα και εμφάνισε αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, μια πάθηση που μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την όρασή του. Σε νεαρή ηλικία φοίτησε στη Σχολή Τυφλών του Μίσιγκαν, στο Λάνσινγκ.Ο Σακίλ Ο’Νιλ και ο Λάιονελ Ρίτσι δεν είναι οι μόνοι που έχουν διατυπώσει εικασίες σχετικά με την όραση του μουσικού, καθώς αντίστοιχες θεωρίες συνωμοσίας κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Οι υποστηρικτές τους επικαλούνται, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι ο τραγουδιστής είναι φανατικός φίλος του μπάσκετ και παρακολουθεί συχνά αγώνες του NBA, καθισμένος σχεδόν πάντα στις πρώτες θέσεις δίπλα στο παρκέ. Ο άλλοτε αστέρας του NBA, Ντάριλ Ντόκινς, είχε επίσης υποστηρίξει ότι ο Γουόντερ εξαπατά τον κόσμο και ότι στην πραγματικότητα βλέπει πολύ περισσότερο από όσο αφήνει να εννοηθεί.



Το 2014, ο Ντόκινς είχε δηλώσει στο TMZ ότι ο μουσικός ήταν εκείνος που του είχε δώσει το προσωνύμιο «Chocolate Thunder» («Σοκολατένιος Κεραυνός»), υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν θα είχε νόημα αν δεν τον είχε δει να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι.



Ένα ακόμη περιστατικό που επικαλούνται οι υποστηρικτές των συγκεκριμένων θεωριών καταγράφηκε το 2010, κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης του Στίβι Γουόντερ και του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου. Στο τέλος της μουσικής εκδήλωσης, ο ΜακΚάρτνεϊ έριξε κατά λάθος μια βάση μικροφώνου, με τον Γουόντερ να απλώνει ενστικτωδώς το χέρι του και να την πιάνει την ώρα που έπεφτε δίπλα του.