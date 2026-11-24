Το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη ρήξη των σχέσεων του πρωτότοκου γιου των Μπέκαμ με την οικογένειά του





Το ζήτημα των εμπορικών δικαιωμάτων του ονόματός του ήταν ένα από τα σημεία αντιπαράθεσης που οδήγησαν στη ρήξη των σχέσεών του με την οικογένειά του. Από τις 17 Νοεμβρίου, ο







Το εμπορικό σήμα κάλυπτε σειρά κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων καλλυντικά, ενδύματα, αθλητικά είδη, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική.







Η ίδια φέρεται να έχει προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες και για τους άλλους δύο γιους της, ενώ η κόρη της, Χάρπερ, παραμένει ανήλικη. Από την πλευρά του, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ θα έπρεπε να υποβάλει ο ίδιος αίτηση ανανέωσης του εμπορικού σήματος και ανάληψης του ελέγχου του, μετά την αποχώρηση της μητέρας του.



Η πρωτοβουλία του πρώην μέλους των Spice Girls εκτιμάται ότι αποτελεί προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων με τον μεγαλύτερο γιο της, με τον οποίο έχει ελάχιστη επικοινωνία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

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Οι καταγγελίες του Μπρούκλιν Μπέκαμ κατά των γονιών του Τα εμπορικά δικαιώματα του ονόματός του ήταν ένα από τα ζητήματα που είχε θίξει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στην εκτενή ανάρτησή του στο Instagram τον περασμένο Ιανουάριο.



Εκτός από τις κατηγορίες ότι οι γονείς του έθεταν το «Brand Beckham» πάνω από οτιδήποτε άλλο και ότι είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ο 27χρονος είχε ισχυριστεί ότι τον πίεζαν να εκχωρήσει τα δικαιώματα του ονόματός του πριν από τον γάμο του το 2022.



«Λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη μας ημέρα, οι γονείς μου με πίεσαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να υπογράψω την εκχώρηση των δικαιωμάτων του ονόματός μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά παιδιά μας», είχε υποστηρίξει τότε.



«Επέμεναν να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου μου, επειδή τότε θα τίθεντο σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου να υπογράψω επηρέασε το οικονομικό όφελος και έκτοτε δεν μου φέρθηκαν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο», είχε προσθέσει.



Ο Μπρούκλιν Μπέκαμκ και η Νίκολα Πελτζ

Μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως προσπάθεια συμφιλίωσης με τον πρωτότοκο γιο της έκανε η Βικτόρια Μπέκαμ , παραχωρώντας του τον πλήρη έλεγχο του εμπορικού σήματος που φέρει το όνομά του, δέκα μήνες μετά τη δημόσια επίθεση που είχε εξαπολύσει εκείνος εναντίον των γονιών του.Το ζήτημα των εμπορικών δικαιωμάτων του ονόματός του ήταν ένα από τα σημεία αντιπαράθεσης που οδήγησαν στη ρήξη των σχέσεών του με την οικογένειά του. Από τις 17 Νοεμβρίου, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος, το οποίο είχε κατοχυρώσει η μητέρα του το 2016, όταν εκείνος ήταν ακόμη ανήλικος.Η σχεδιάστρια μόδας είχε προχωρήσει στην αντίστοιχη κατοχύρωση τόσο για τον Μπρούκλιν όσο και για τα υπόλοιπα παιδιά της, τον 24χρονο Ρομέο, τον 21χρονο Κρουζ και τη 15χρονη Χάρπερ, στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής στρατηγικής με στόχο την προστασία των ονομάτων τους από μη εξουσιοδοτημένη εμπορική εκμετάλλευση.Το εμπορικό σήμα κάλυπτε σειρά κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων καλλυντικά, ενδύματα, αθλητικά είδη, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική.Καθώς η κατοχύρωση έπρεπε να ανανεωθεί φέτος, η 52χρονη Βικτόρια Μπέκαμ υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα στη βρετανική Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να πάψει να έχει τον έλεγχο του εμπορικού σήματος και να μεταβιβαστεί αυτός στον γιο της.Η ίδια φέρεται να έχει προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες και για τους άλλους δύο γιους της, ενώ η κόρη της, Χάρπερ, παραμένει ανήλικη. Από την πλευρά του, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ θα έπρεπε να υποβάλει ο ίδιος αίτηση ανανέωσης του εμπορικού σήματος και ανάληψης του ελέγχου του, μετά την αποχώρηση της μητέρας του.Η πρωτοβουλία του πρώην μέλους των Spice Girls εκτιμάται ότι αποτελεί προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων με τον μεγαλύτερο γιο της, με τον οποίο έχει ελάχιστη επικοινωνία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.Τα εμπορικά δικαιώματα του ονόματός του ήταν ένα από τα ζητήματα που είχε θίξει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στην εκτενή ανάρτησή του στο Instagram τον περασμένο Ιανουάριο.Εκτός από τις κατηγορίες ότι οι γονείς του έθεταν το «Brand Beckham» πάνω από οτιδήποτε άλλο και ότι είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ο 27χρονος είχε ισχυριστεί ότι τον πίεζαν να εκχωρήσει τα δικαιώματα του ονόματός του πριν από τον γάμο του το 2022.«Λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη μας ημέρα, οι γονείς μου με πίεσαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να υπογράψω την εκχώρηση των δικαιωμάτων του ονόματός μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά παιδιά μας», είχε υποστηρίξει τότε.«Επέμεναν να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου μου, επειδή τότε θα τίθεντο σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου να υπογράψω επηρέασε το οικονομικό όφελος και έκτοτε δεν μου φέρθηκαν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο», είχε προσθέσει.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ, οι οποίοι ζουν στο Λος Άντζελες, δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία με την οικογένεια Μπέκαμ μετά τη δημοσίευση της επίμαχης ανάρτησης, παρά τις προσπάθειες του Ντέιβιντ και της Βικτόρια να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους.



Ο 27χρονος διαθέτει ήδη τη δική του εμπορική επωνυμία, Cloud23, με την οποία δραστηριοποιείται στην αγορά καυτερών σαλτσών. Πλέον, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εμπορικές σειρές και προϊόντα που θα φέρουν το όνομά του, εφόσον το επιθυμεί.



Το 2000 Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε κατοχυρώσει το όνομα «David Beckham» ως εμπορικό σήμα, ενώ αντίστοιχη κατοχύρωση για το όνομα «Victoria Beckham» είχε γίνει το 2002, όταν η σύζυγός του ξεκινούσε τη σόλο καριέρα της στη μουσική.



Η περιουσία της οικογένειας Μπέκαμ εκτιμάται σήμερα σε περίπου 673 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που υπολείπεται σημαντικά της περιουσίας του πατέρα της Νίκολα Πελτζ, του επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ, η οποία υπολογίζεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.