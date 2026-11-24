Σπίλμπεργκ και Άντερσον ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα γουέστερν με τους Τζέσι Μπάκλεϊ, Κίλιαν Μέρφι και Μαρκ Ράιλανς
Σπίλμπεργκ και Άντερσον ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα γουέστερν με τους Τζέσι Μπάκλεϊ, Κίλιαν Μέρφι και Μαρκ Ράιλανς
Η ταινία θα αποτελεί μεταφορά του μυθιστορήματος «The Heart in Winter» του Κέβιν Μπάρι
Μια νέα κινηματογραφική συνεργασία ετοιμάζουν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Πολ Τόμας Άντερσον, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για ένα γουέστερν με πρωταγωνιστές γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, οι δύο σκηνοθέτες αναμένεται να δουλέψουν για τη μεταφορά του γουέστερν μυθιστορήματος του Κέβιν Μπάρι, «The Heart in Winter» για λογαριασμό της Focus Features.
Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν η Τζέσι Μπάκλεϊ, ο Κίλιαν Μέρφι και ο Μαρκ Ράιλανς. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Σπίλμπεργκ καταπιάνεται σκηνοθετικά με το είδος του γουέστερν. Στο εγχείρημα συνεργάζεται με τον βραβευμένο με Όσκαρ Άντερσον, ο οποίος έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου.
Το βιβλίο του Μπάρι, που εκδόθηκε το 2024, μεταφέρει την ιστορία στο 1891, στην πόλη Μπιούτ της Μοντάνα. Κεντρικός ήρωας είναι ο Ιρλανδός ποιητής Τομ Ρουρκ, ο οποίος ερωτεύεται την Πόλι Γκιλέσπι, μια νεαρή γυναίκα που πρόκειται να παντρευτεί τον πανίσχυρο ιδιοκτήτη των ορυχείων της περιοχής. Οι δυο τους αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πόλη και να κατευθυνθούν προς το Σαν Φρανσίσκο. Η απόπειρά τους ωστόσο, γίνεται αντιληπτή από μια ομάδα ενόπλων, η οποία ξεκινά να τους καταδιώκει.
Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ, Σάρα Μέρφι, Πολ Τόμας Άντερσον και Στίβεν Σπίλμπεργκ. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι Τιμ Χέντινγκτον, Νέιλ Σαχ και Ράιαν Ζακαρίας. Η έξοδος της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες προγραμματίζεται για το 2028.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Heart in Winter» αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην οποία ο Πολ Τόμας Άντερσον αναλαμβάνει αποκλειστικά το σενάριο, χωρίς να έχει και τη σκηνοθετική ευθύνη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, οι δύο σκηνοθέτες αναμένεται να δουλέψουν για τη μεταφορά του γουέστερν μυθιστορήματος του Κέβιν Μπάρι, «The Heart in Winter» για λογαριασμό της Focus Features.
Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν η Τζέσι Μπάκλεϊ, ο Κίλιαν Μέρφι και ο Μαρκ Ράιλανς. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Σπίλμπεργκ καταπιάνεται σκηνοθετικά με το είδος του γουέστερν. Στο εγχείρημα συνεργάζεται με τον βραβευμένο με Όσκαρ Άντερσον, ο οποίος έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου.
Steven Spielberg tells DEADLINE of working with his longtime friend Paul Thomas Anderson for his 'The Heart of Winter' adaptation:— Deadline (@DEADLINE) November 23, 2026
“It’s really the excitement for me to get to work together with my dear friend and colleague Paul Thomas Anderson on a genre, but more particularly,… pic.twitter.com/aAaxL7RnVC
Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ, Σάρα Μέρφι, Πολ Τόμας Άντερσον και Στίβεν Σπίλμπεργκ. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι Τιμ Χέντινγκτον, Νέιλ Σαχ και Ράιαν Ζακαρίας. Η έξοδος της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες προγραμματίζεται για το 2028.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Heart in Winter» αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην οποία ο Πολ Τόμας Άντερσον αναλαμβάνει αποκλειστικά το σενάριο, χωρίς να έχει και τη σκηνοθετική ευθύνη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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