Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για το ντοκιμαντέρ του: Ανοίχτηκα και έχει αλλάξει πραγματικά η ζωή μου
Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για το ντοκιμαντέρ του: Ανοίχτηκα και έχει αλλάξει πραγματικά η ζωή μου
Μίλησα για πράγματα που πίστευα ότι δεν θα συζητούσα ποτέ, εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής για το «Timberlake», δείτε το τρέιλερ
Μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του υιοθετεί ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επιτρέποντας για πρώτη φορά στις κάμερες να καταγράψουν τόσο προσωπικές πτυχές της ζωής του, τις οποίες μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε με ανάρτησή του την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο «Timberlake» στο Apple TV, στο οποίο θα ανατρέξει στην επαγγελματική του πορεία, στις προσωπικές του σχέσεις, αλλά και σε περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και η σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Φίσερ Στίβενς, ενώ σε αυτό περιλαμβάνονται συνεντεύξεις του ίδιου του Τίμπερλεϊκ, της μητέρας του, Λιν Χάρλες, καθώς και συνεργατών του από τον χώρο της μουσικής, όπως ο Τίμπαλαντ και ο Φαρέλ Γουίλιαμς.
Δείτε το τρέιλερ
Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που προχώρησε στη δημοσίευσή του, ο τραγουδιστής χαρακτηρίζει την Τζέσικα Μπιλ, με την οποία παντρεύτηκε το 2012, «ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην παλαιότερη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στην επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των NSYNC και σε άλλους σημαντικούς σταθμούς της πορείας του.
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ότι αρχικά ήταν «πολύ διστακτικός» να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, όταν τον προσέγγισε ο Στίβενς.
«Τόσες πολλές πτυχές της ζωής μου έχουν προβληθεί δημόσια, αλλά ένα εξίσου μεγάλο μέρος της το έχω κρατήσει αυστηρά ιδιωτικό. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα εγχείρημα για την καταγραφή της περιοδείας και του άλμπουμ μου εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τελικά, έγινε ένας χώρος στον οποίο πίεσα τον εαυτό μου να δείξει την ευάλωτη πλευρά του για πολλά ζητήματα, για πρώτη φορά στη ζωή μου», έγραψε.
Η ανάρτησή του
Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι το να επιτρέψει στον εαυτό του να φανεί ευάλωτος «δεν ήταν εύκολο», ωστόσο κατέληξε να μιλά «για πράγματα που πίστευα ότι δεν θα συζητούσα ποτέ». «Το γεγονός ότι ανοίχτηκα μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει πραγματικά αλλάξει τη ζωή μου. Δεν θα πω πολλά περισσότερα. Η ζωή, όμως, είναι απρόβλεπτη και είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω βιώσει», πρόσθεσε.
«Ευχαριστώ τον Φίσερ, την Apple και ολόκληρη την ομάδα που μου έδωσαν τον χώρο να εκφραστώ, όταν ούτε εγώ ο ίδιος γνώριζα ότι το είχα ανάγκη. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που δίνει νόημα σε όλη αυτή την ιστορία. Σας αγαπώ», κατέληξε.
Πηγή από το περιβάλλον του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και της Τζέσικα Μπιέλ ανέφερε στο περιοδικό PEOPLE πως αντιμετωπίζουν το ντοκιμαντέρ ως μια ευκαιρία για εκείνον να αφηγηθεί τις εμπειρίες του με δικά του λόγια. «Και οι δύο προστατεύουν αρκετά την ιδιωτική τους ζωή, επομένως το να ανοίγονται με αυτόν τον τρόπο αποτελεί μεγάλο βήμα για εκείνους. Η Τζέσικα γνωρίζει πόσο έχει ενοχλήσει τον Τζάστιν το γεγονός ότι η διαρκής δημόσια κριτική έχει επισκιάσει τόσα πολλά από τα όμορφα πράγματα στη ζωή του. Ήθελε μια ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας και εκείνη τον υποστήριξε απόλυτα», σημείωσε.
Τα δύο πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ «Timberlake» θα κάνουν πρεμιέρα στις 11 Δεκεμβρίου, το τρίτο θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε με ανάρτησή του την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο «Timberlake» στο Apple TV, στο οποίο θα ανατρέξει στην επαγγελματική του πορεία, στις προσωπικές του σχέσεις, αλλά και σε περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και η σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Φίσερ Στίβενς, ενώ σε αυτό περιλαμβάνονται συνεντεύξεις του ίδιου του Τίμπερλεϊκ, της μητέρας του, Λιν Χάρλες, καθώς και συνεργατών του από τον χώρο της μουσικής, όπως ο Τίμπαλαντ και ο Φαρέλ Γουίλιαμς.
Δείτε το τρέιλερ
Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που προχώρησε στη δημοσίευσή του, ο τραγουδιστής χαρακτηρίζει την Τζέσικα Μπιλ, με την οποία παντρεύτηκε το 2012, «ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην παλαιότερη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στην επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των NSYNC και σε άλλους σημαντικούς σταθμούς της πορείας του.
Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ότι αρχικά ήταν «πολύ διστακτικός» να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, όταν τον προσέγγισε ο Στίβενς.
«Μίλησα για πράγματα που πίστευα ότι δεν θα συζητούσα ποτέ»
«Τόσες πολλές πτυχές της ζωής μου έχουν προβληθεί δημόσια, αλλά ένα εξίσου μεγάλο μέρος της το έχω κρατήσει αυστηρά ιδιωτικό. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα εγχείρημα για την καταγραφή της περιοδείας και του άλμπουμ μου εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τελικά, έγινε ένας χώρος στον οποίο πίεσα τον εαυτό μου να δείξει την ευάλωτη πλευρά του για πολλά ζητήματα, για πρώτη φορά στη ζωή μου», έγραψε.
Η ανάρτησή του
Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι το να επιτρέψει στον εαυτό του να φανεί ευάλωτος «δεν ήταν εύκολο», ωστόσο κατέληξε να μιλά «για πράγματα που πίστευα ότι δεν θα συζητούσα ποτέ». «Το γεγονός ότι ανοίχτηκα μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει πραγματικά αλλάξει τη ζωή μου. Δεν θα πω πολλά περισσότερα. Η ζωή, όμως, είναι απρόβλεπτη και είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω βιώσει», πρόσθεσε.
«Ευχαριστώ τον Φίσερ, την Apple και ολόκληρη την ομάδα που μου έδωσαν τον χώρο να εκφραστώ, όταν ούτε εγώ ο ίδιος γνώριζα ότι το είχα ανάγκη. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που δίνει νόημα σε όλη αυτή την ιστορία. Σας αγαπώ», κατέληξε.
Πηγή από το περιβάλλον του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και της Τζέσικα Μπιέλ ανέφερε στο περιοδικό PEOPLE πως αντιμετωπίζουν το ντοκιμαντέρ ως μια ευκαιρία για εκείνον να αφηγηθεί τις εμπειρίες του με δικά του λόγια. «Και οι δύο προστατεύουν αρκετά την ιδιωτική τους ζωή, επομένως το να ανοίγονται με αυτόν τον τρόπο αποτελεί μεγάλο βήμα για εκείνους. Η Τζέσικα γνωρίζει πόσο έχει ενοχλήσει τον Τζάστιν το γεγονός ότι η διαρκής δημόσια κριτική έχει επισκιάσει τόσα πολλά από τα όμορφα πράγματα στη ζωή του. Ήθελε μια ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας και εκείνη τον υποστήριξε απόλυτα», σημείωσε.
Τα δύο πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ «Timberlake» θα κάνουν πρεμιέρα στις 11 Δεκεμβρίου, το τρίτο θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
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