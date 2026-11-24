Η μεγάλη κόρη του Άνταμ Σάντλερ κάνει το ντεμπούτο της σε ταινία τρόμου
Η μεγάλη κόρη του Άνταμ Σάντλερ κάνει το ντεμπούτο της σε ταινία τρόμου
Στην παραγωγή της ταινίας συμμετέχει και η εταιρεία του ηθοποιού - Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027
Στη νέα ταινία τρόμου του Netflix με τίτλο «Malibu», θα πρωταγωνιστήσει η Σέιντι Σάντλερ δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τις δυνάμεις της στο είδος μετά την πρόσφατη συμμετοχή της στην κωμωδία «Roommates» στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την πλατφόρμα.
Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Τοντ Γουίλιαμς γνωστός από το «Paranormal Activity 2», σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Τομ Παμπστ.
Στην παραγωγή συμμετέχουν η Happy Madison του Άνταμ Σάντλερ, η Room 101 του Στίβεν Σνάιντερ και η Vertigo Entertainment του Ρόι Λι.
Η ταινία ακολουθεί μία ανερχόμενη ηθοποιό που αναλαμβάνει τη φροντίδα σκύλων στην έπαυλη ενός μοναχικού σταρ του κινηματογράφου στο Μαλιμπού. Σύντομα ανακαλύπτει ότι το σπίτι είναι πολύ διαφορετικό απ’ όσο περίμενε.
Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.
Εκτός από το «Roommates», η μεγαλύτερη κόρη του κωμικού έχει συμμετάσχει επίσης στις παραγωγές του Netflix «Nobody Wants This», «Happy Gilmore 2», «Jay Kelly» και «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah».
Ο Ρόι Λι ο οποίος τιμήθηκε το 2025 με τον τίτλο του παραγωγού της χρονιάς από το THR, έχει υπογράψει την εκτελεστική παραγωγή σε πρότζεκτ τρόμου, όπως τα «Crystal Lake» και «It: Welcome to Derry», ενώ στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι ταινίες «Resident Evil», «Obsession» και «Weapons».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Τοντ Γουίλιαμς γνωστός από το «Paranormal Activity 2», σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Τομ Παμπστ.
Στην παραγωγή συμμετέχουν η Happy Madison του Άνταμ Σάντλερ, η Room 101 του Στίβεν Σνάιντερ και η Vertigo Entertainment του Ρόι Λι.
Sadie Sandler to Star in Netflix Horror Movie 'Malibu' From Vertigo, Happy Madison (Exclusive) https://t.co/tNwWc0T3ii— The Hollywood Reporter (@THR) November 23, 2026
Η ταινία ακολουθεί μία ανερχόμενη ηθοποιό που αναλαμβάνει τη φροντίδα σκύλων στην έπαυλη ενός μοναχικού σταρ του κινηματογράφου στο Μαλιμπού. Σύντομα ανακαλύπτει ότι το σπίτι είναι πολύ διαφορετικό απ’ όσο περίμενε.
Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.
Εκτός από το «Roommates», η μεγαλύτερη κόρη του κωμικού έχει συμμετάσχει επίσης στις παραγωγές του Netflix «Nobody Wants This», «Happy Gilmore 2», «Jay Kelly» και «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah».
Ο Ρόι Λι ο οποίος τιμήθηκε το 2025 με τον τίτλο του παραγωγού της χρονιάς από το THR, έχει υπογράψει την εκτελεστική παραγωγή σε πρότζεκτ τρόμου, όπως τα «Crystal Lake» και «It: Welcome to Derry», ενώ στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι ταινίες «Resident Evil», «Obsession» και «Weapons».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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