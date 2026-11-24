Τζον Τραβόλτα: «Είσαι η ηλιαχτίδα της ζωής μου», έγραψε για τα γενέθλια του 16χρονου γιου του
Τζον Τραβόλτα: «Είσαι η ηλιαχτίδα της ζωής μου», έγραψε για τα γενέθλια του 16χρονου γιου του
Ο ηθοποιός ευχήθηκε στον Μπέντζαμιν Τραβόλτα με μία τρυφερή τους φωτογραφία
Με μία τρυφερή ανάρτηση ευχήθηκε ο Τζον Τραβόλτα στον γιο του, Μπέντζαμιν, ο οποίος έκλεισε τα 16.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, κατά την οποία κρατά σφιχτά τον νεαρό στην αγκαλιά του και οι δυο τους χαμογελούν στον φακό.
Στη λεζάντα ο Τζον Τραβόλτα έγραψε αναλυτικά: «Μπεν! Είσαι η ηλιαχτίδα της ζωής μου!! Χρόνια πολλά, γιε μου!! Σ'αγαπώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο ηθοποιός έχει ακόμη μία κόρη, την 26χρονη Έλα, από τον γάμο του με την Κέλι Πρέστον το 1991.
Το ζευγάρι είχε αποκτήσει έναν ακόμη γιο, τον Τζετ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, κατά την οποία κρατά σφιχτά τον νεαρό στην αγκαλιά του και οι δυο τους χαμογελούν στον φακό.
Στη λεζάντα ο Τζον Τραβόλτα έγραψε αναλυτικά: «Μπεν! Είσαι η ηλιαχτίδα της ζωής μου!! Χρόνια πολλά, γιε μου!! Σ'αγαπώ».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ηθοποιός έχει ακόμη μία κόρη, την 26χρονη Έλα, από τον γάμο του με την Κέλι Πρέστον το 1991.
Το ζευγάρι είχε αποκτήσει έναν ακόμη γιο, τον Τζετ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009.
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