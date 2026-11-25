Ηλίας Βρεττός: Τη σύζυγό μου την είχα πετύχει έξω από ένα μαγαζί, μετά από τέσσερα χρόνια κατάφερα να τη ρίξω
Ηλίας Βρεττός: Τη σύζυγό μου την είχα πετύχει έξω από ένα μαγαζί, μετά από τέσσερα χρόνια κατάφερα να τη ρίξω
Το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο τραγουδιστής για την εγκυμοσύνη της συζύγου του
Την ιστορία της γνωριμίας με τη σύζυγό του μοιράστηκε ο Ηλίας Βρεττός, εξηγώντας πως την είχε συναντήσει τυχαία έξω από ένα μαγαζί και χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια μέχρι να γίνουν ζευγάρι.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Αναστασίας Δεληγιάννη που βρίσκεται στον έβδομο μήνα και για την απόφασή του να γίνει πατέρας.
Ο Ηλίας Βρεττός περιέγραψε αρχικά πώς γνώρισε τη σύζυγό του, η οποία εργάζεται ως personal trainer και παράλληλα μίλησε για τη σημασία που έχει το σωστό timing στη ζωή ενός ζευγαριού, αλλά και για το ενδεχόμενο να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα τοκετού: «Η Αναστασία είναι personal trainer. Την είχα πετύχει έξω από ένα μαγαζί, προσπάθησα πολλά χρόνια και μετά από τέσσερα χρόνια κατάφερα να τη ρίξω. Ήταν κάτι που πήρε τον χρόνο του και ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και για τους δύο. Το timing παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το timing θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο για το παιδί από πολλές απόψεις. Οπωσδήποτε θέλω να μπω στον τοκετό, δεν ξέρω όμως αν θα αντέξω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιθυμία που είχαν και οι δύο να αποκτήσουν παιδί, εξηγώντας ότι η εγκυμοσύνη της συζύγου του είναι κάτι που περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο τραγουδιστής μίλησε και για την αγωνία του μέχρι να πάνε όλα καλά με τη γέννηση του γιου τους: «Είμαι ακριβώς στη φάση που και εγώ και η Αναστασία το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό. Είμαι 43 χρονών και ακόμα δεν έχω κάνει παιδάκι. Τώρα θα μας έρθει πρώτα ο Θεός και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και το μεγάλο μου άγχος αυτό. Είμαι πραγματικά απόλυτα συνειδητοποιημένος, απόλυτα ευγνώμων με αυτό που συμβαίνει και το περιμένω όσο τίποτα. Το θέλαμε πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που, έτσι όπως φαίνεται, μας αξιώνει ο Θεός να το αποκτήσουμε το παιδάκι αυτό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής, δήλωσε ότι η Αναστασία Δεληγιάννη αποτελεί πλέον τον πιο κοντινό του άνθρωπο και το στήριγμά του: «Είμαστε μαζί λίγο πάνω από επτά χρόνια με την Αναστασία και τέσσερα χρόνια παντρεμένοι. Είναι μια σχέση που έχει δοκιμαστεί. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον αισθάνομαι τον πιο δικό μου άνθρωπο, τον πιο κοντινό μου άνθρωπο, η βάση μου, τα θεμέλιά μου και νομίζω ότι το παιδάκι που θα έρθει πραγματικά θα μας ολοκληρώσει».
Τέλος, περιέγραψε την καθημερινότητά της και τις δραστηριότητες που κάνει ως έγκυος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στον έβδομο μήνα: «Η Αναστασία είχε και έχει μια εξαιρετική εγκυμοσύνη. Είναι ένας άνθρωπος απίστευτα δραστήριος. Είναι επτά μηνών και δεν φαίνεται η κοιλιά της. Δηλαδή κάθε φορά την κοιτάω και λέω “πού το έκρυψες το παιδί;”. Κάνει πάρα πολύ γυμναστική, προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της, κάνει αυτά που συνήθως δεν κάνει μια έγκυος γυναίκα, γιατί έχει τρέλα με την πειθαρχία και με το να μην χαλάσει όσο γίνεται το σώμα της, να διατηρηθεί ενεργή στα μαθήματά της και τη θαυμάζω απεριόριστα γι’ αυτό».
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, Αναστασίας Δεληγιάννη που βρίσκεται στον έβδομο μήνα και για την απόφασή του να γίνει πατέρας.
Ο Ηλίας Βρεττός περιέγραψε αρχικά πώς γνώρισε τη σύζυγό του, η οποία εργάζεται ως personal trainer και παράλληλα μίλησε για τη σημασία που έχει το σωστό timing στη ζωή ενός ζευγαριού, αλλά και για το ενδεχόμενο να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα τοκετού: «Η Αναστασία είναι personal trainer. Την είχα πετύχει έξω από ένα μαγαζί, προσπάθησα πολλά χρόνια και μετά από τέσσερα χρόνια κατάφερα να τη ρίξω. Ήταν κάτι που πήρε τον χρόνο του και ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και για τους δύο. Το timing παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το timing θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο για το παιδί από πολλές απόψεις. Οπωσδήποτε θέλω να μπω στον τοκετό, δεν ξέρω όμως αν θα αντέξω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιθυμία που είχαν και οι δύο να αποκτήσουν παιδί, εξηγώντας ότι η εγκυμοσύνη της συζύγου του είναι κάτι που περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο τραγουδιστής μίλησε και για την αγωνία του μέχρι να πάνε όλα καλά με τη γέννηση του γιου τους: «Είμαι ακριβώς στη φάση που και εγώ και η Αναστασία το περιμέναμε και το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό. Είμαι 43 χρονών και ακόμα δεν έχω κάνει παιδάκι. Τώρα θα μας έρθει πρώτα ο Θεός και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί είναι και το μεγάλο μου άγχος αυτό. Είμαι πραγματικά απόλυτα συνειδητοποιημένος, απόλυτα ευγνώμων με αυτό που συμβαίνει και το περιμένω όσο τίποτα. Το θέλαμε πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που, έτσι όπως φαίνεται, μας αξιώνει ο Θεός να το αποκτήσουμε το παιδάκι αυτό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής, δήλωσε ότι η Αναστασία Δεληγιάννη αποτελεί πλέον τον πιο κοντινό του άνθρωπο και το στήριγμά του: «Είμαστε μαζί λίγο πάνω από επτά χρόνια με την Αναστασία και τέσσερα χρόνια παντρεμένοι. Είναι μια σχέση που έχει δοκιμαστεί. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον αισθάνομαι τον πιο δικό μου άνθρωπο, τον πιο κοντινό μου άνθρωπο, η βάση μου, τα θεμέλιά μου και νομίζω ότι το παιδάκι που θα έρθει πραγματικά θα μας ολοκληρώσει».
Τέλος, περιέγραψε την καθημερινότητά της και τις δραστηριότητες που κάνει ως έγκυος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στον έβδομο μήνα: «Η Αναστασία είχε και έχει μια εξαιρετική εγκυμοσύνη. Είναι ένας άνθρωπος απίστευτα δραστήριος. Είναι επτά μηνών και δεν φαίνεται η κοιλιά της. Δηλαδή κάθε φορά την κοιτάω και λέω “πού το έκρυψες το παιδί;”. Κάνει πάρα πολύ γυμναστική, προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της, κάνει αυτά που συνήθως δεν κάνει μια έγκυος γυναίκα, γιατί έχει τρέλα με την πειθαρχία και με το να μην χαλάσει όσο γίνεται το σώμα της, να διατηρηθεί ενεργή στα μαθήματά της και τη θαυμάζω απεριόριστα γι’ αυτό».
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