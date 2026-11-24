Μου λείπει, όμως δεν μπορείς να βυθίζεσαι στη θλίψη, δήλωσε η Στέλλα Πάρτον





Έχοντας χάσει πέντε από τα αδέλφια της μέσα σε οκτώ χρόνια, η 77χρονη καλλιτέχνις επιστρέφει στη μουσική έπειτα από επτά χρόνια αποχής, ενώ σε νέα συνέντευξή της εξομολογείται πώς αντιμετωπίζει το πένθος και τι κρατά από τη σχέση της με την αδελφή της.







Με την ενθάρρυνση φίλων της, επέστρεψε τελικά στη δουλειά, ηχογραφώντας μια συλλογή διασκευών, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες απώλειες. Τον Ιούλιο πέθανε ο αδελφός της, Ντένβερ, σε ηλικία 82 ετών, και λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, στις 25 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή η αδελφή της, Ντόλι, σε ηλικία 80 ετών.



Σε έναν κόσμο όπου πολλοί αναρωτιούνταν «Τι θα έκανε η Ντόλι;» προκειμένου να ξεπεράσουν δύσκολες καταστάσεις, η Στέλλα Πάρτον βρήκε τη δική της απάντηση. «Αν υπήρχε κάτι που ζήλευα στην αδελφή μου, αυτό θα ήταν η αστείρευτη αισιοδοξία της. Αρνιόταν να βλέπει την άσχημη πλευρά των πραγμάτων. Φυσικά και μου λείπει. Όμως δεν μπορείς να βυθίζεσαι στη θλίψη. Η ζωή είναι για τους ζωντανούς και αυτή είναι η φιλοσοφία που ακολουθώ», δήλωσε στο περιοδικό People.



Τα παιδικά χρόνια και η σχέση με τα αδέλφια της Τα 12 παιδιά της οικογένειας Πάρτον γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ένα ξύλινο σπίτι δύο δωματίων στην κομητεία Σεβιέρ του Τενεσί. Η Γουίλαντιν, ο Ντέιβιντ, ο Ντένβερ, η Ντόλι, ο Μπόμπι, η Στέλα, η Κάσι, ο Ράντι, ο Λάρι, που πέθανε σε βρεφική ηλικία, τα δίδυμα Φλόιντ και Φρίντα και η Ρέιτσελ ήταν ιδιαίτερα δεμένοι μεταξύ τους, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη της οικογένειας για τη μουσική.



Κλείσιμο



Η μουσική καριέρα και οι δυσκολίες στη σκιά της Ντόλι Πάρτον Το 1975 η Στέλλα Πάρτον είχε ήδη ακολουθήσει τα βήματα της μεγαλύτερης αδελφής της, ξεκινώντας τη δική της μουσική καριέρα, αλλά με τους δικούς της όρους.



Έχοντας παντρευτεί στα 17 της και μεγαλώνοντας μόνη της, ήδη από τα 21 της, τον δύο ετών τότε γιο της, Τιμ, ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, προκειμένου να κυκλοφορήσει το 1975 το πρώτο της άλμπουμ κάντρι μουσικής. Σε αυτό περιλαμβανόταν το τραγούδι «I Want to Hold You in My Dreams Tonight», το οποίο μπήκε στην πρώτη δεκάδα των charts της κάντρι.



Ωστόσο, το να είναι η μικρότερη αδελφή της διασημότερης γυναίκας της κάντρι μουσικής δεν ήταν πάντα εύκολο. «Σίγουρα με είχαν βάλει στο στόχαστρο. Με κορόιδευαν και με έδιωχναν διαρκώς από τα γραφεία τους», θυμήθηκε. Όπως είπε, η μαχητικότητα και η αποφασιστικότητά της έκαναν «τους άνδρες της μουσικής βιομηχανίας να με φοβούνται».



Τρεις μήνες μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον , η μικρότερη αδελφή της, Στέλλα, προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλειά της, αντλώντας δύναμη από την αισιοδοξία που χαρακτήριζε τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής.Έχοντας χάσει πέντε από τα αδέλφια της μέσα σε οκτώ χρόνια, η 77χρονη καλλιτέχνις επιστρέφει στη μουσική έπειτα από επτά χρόνια αποχής, ενώ σε νέα συνέντευξή της εξομολογείται πώς αντιμετωπίζει το πένθος και τι κρατά από τη σχέση της με την αδελφή της.Όταν τον Ιανουάριο μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Nostalgia», άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Βυθισμένη στο πένθος μετά τον θάνατο των αδελφών της, Φλόιντ, Ράντι και Ντέιβιντ, μεταξύ 2018 και 2024, η τραγουδίστρια δεν είχε τραγουδήσει ούτε μία νότα, πόσο μάλλον ηχογραφήσει νέα κομμάτια, επί επτά χρόνια.Με την ενθάρρυνση φίλων της, επέστρεψε τελικά στη δουλειά, ηχογραφώντας μια συλλογή διασκευών, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες απώλειες. Τον Ιούλιο πέθανε ο αδελφός της, Ντένβερ, σε ηλικία 82 ετών, και λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, στις 25 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή η αδελφή της, Ντόλι, σε ηλικία 80 ετών.Σε έναν κόσμο όπου πολλοί αναρωτιούνταν «Τι θα έκανε η Ντόλι;» προκειμένου να ξεπεράσουν δύσκολες καταστάσεις, η Στέλλα Πάρτον βρήκε τη δική της απάντηση. «Αν υπήρχε κάτι που ζήλευα στην αδελφή μου, αυτό θα ήταν η αστείρευτη αισιοδοξία της. Αρνιόταν να βλέπει την άσχημη πλευρά των πραγμάτων. Φυσικά και μου λείπει. Όμως δεν μπορείς να βυθίζεσαι στη θλίψη. Η ζωή είναι για τους ζωντανούς και αυτή είναι η φιλοσοφία που ακολουθώ», δήλωσε στο περιοδικό People.Τα 12 παιδιά της οικογένειας Πάρτον γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ένα ξύλινο σπίτι δύο δωματίων στην κομητεία Σεβιέρ του Τενεσί. Η Γουίλαντιν, ο Ντέιβιντ, ο Ντένβερ, η Ντόλι, ο Μπόμπι, η Στέλα, η Κάσι, ο Ράντι, ο Λάρι, που πέθανε σε βρεφική ηλικία, τα δίδυμα Φλόιντ και Φρίντα και η Ρέιτσελ ήταν ιδιαίτερα δεμένοι μεταξύ τους, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη της οικογένειας για τη μουσική.Η Στέλλα Πάρτον είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Φλόιντ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 61 ετών, καθώς θεωρούσε τον εαυτό της «δεύτερη μητέρα» του. Όταν η Ντόλι μετακόμισε στο Νάσβιλ και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να επιστρέψει στο πατρικό της για τις γιορτές, η Στέλλα και η αδελφή τους, Κάσι, έπαιρναν το λεωφορείο για να επισκεφθούν την ερμηνεύτρια του «Jolene» και τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν.Το 1975 η Στέλλα Πάρτον είχε ήδη ακολουθήσει τα βήματα της μεγαλύτερης αδελφής της, ξεκινώντας τη δική της μουσική καριέρα, αλλά με τους δικούς της όρους.Έχοντας παντρευτεί στα 17 της και μεγαλώνοντας μόνη της, ήδη από τα 21 της, τον δύο ετών τότε γιο της, Τιμ, ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, προκειμένου να κυκλοφορήσει το 1975 το πρώτο της άλμπουμ κάντρι μουσικής. Σε αυτό περιλαμβανόταν το τραγούδι «I Want to Hold You in My Dreams Tonight», το οποίο μπήκε στην πρώτη δεκάδα των charts της κάντρι.Ωστόσο, το να είναι η μικρότερη αδελφή της διασημότερης γυναίκας της κάντρι μουσικής δεν ήταν πάντα εύκολο. «Σίγουρα με είχαν βάλει στο στόχαστρο. Με κορόιδευαν και με έδιωχναν διαρκώς από τα γραφεία τους», θυμήθηκε. Όπως είπε, η μαχητικότητα και η αποφασιστικότητά της έκαναν «τους άνδρες της μουσικής βιομηχανίας να με φοβούνται».

Η επιμονή της απέδωσε καρπούς, καθώς στη διάρκεια της καριέρας της κυκλοφόρησε σχεδόν 40 άλμπουμ και πρωταγωνίστησε σε αρκετές θεατρικές παραγωγές του Μπρόντγουεϊ που περιόδευσαν. «Επειδή δεν ήξερα ότι υποτίθεται πως έπρεπε να ζητήσω άδεια, δεν το έκανα. Και αυτό μου βγήκε σε καλό», σημείωσε.



«Ξέρω ακριβώς πού βρίσκονται» Με το νέο της άλμπουμ έτοιμο να κυκλοφορήσει, έχοντας αποκτήσει πλέον μια διαφορετική οπτική απέναντι στο πένθος και αντλώντας χαρά από τον ρόλο της ως γιαγιάς του μικρού Λίαμ, η Στέλλα Πάρτον εξακολουθεί να αναζητά τη θετική πλευρά της ζωής. «Δεν αισθάνομαι ότι με εγκατέλειψαν ή ότι τους έχασα. Ξέρω ακριβώς πού βρίσκονται», είπε για τα αδέλφια της.



«Είναι μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά μας και αυτό μου δίνει γαλήνη. Δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν στενοχωριέμαι. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα, τότε η ζωή μοιάζει με ένα ατελείωτο κυνήγι θησαυρού», κατέληξε.