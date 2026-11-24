Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής εκμυστηρεύτηκε ότι οι στερήσεις που βίωσε και οι διαφορετικές δουλειές που αναγκάστηκε να κάνει για να επιβιώσει δεν του επέτρεψαν να χαρεί την παιδική του ηλικία. «Στη ζωή μου έχω υπάρξει σουβλατζής, πουλούσα κουλούρια, χαλιά, έκανα τον επιπλοποιό. Δεν μπορούσα να χαρώ το παιχνίδι ως παιδί. Η μαμά μου μού έλεγε “τι κλαις, δεν σου έλεγα εγώ να γίνεις δικηγόρος;”. Ο πατέρας μου μού έλεγε “μη μιλάς”. Με πήγαινε την άλλη μέρα να με ακούσουν στην τάδε εταιρεία, το τάδε μπουζουξίδικο. Με στήριξε και νομίζω ότι σήμερα με ακούει και χαίρεται».