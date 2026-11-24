Λευτέρης Πανταζής: Όταν ήρθα στην Ελλάδα, δεν ήξερα καν ελληνικά, έλεγαν «το Ρωσάκι που τραγουδάει»
Λευτέρης Πανταζής: Όταν ήρθα στην Ελλάδα, δεν ήξερα καν ελληνικά, έλεγαν «το Ρωσάκι που τραγουδάει»
Μόνο ποντιακά και λίγα ρωσικά ήξερα, σημείωσε ο τραγουδιστής, θυμούμενος τον ερχομό του στη χώρα τη δεκαετία του 1960
Στον ερχομό του στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του τη δεκαετία του 1960, αλλά και στα πρώτα του βήματα στο τραγούδι ανέτρεξε ο Λευτέρης Πανταζής. Εξηγώντας πως κατέφτασε στη χώρα από το Ουζμπεκιστάν σε ηλικία οκτώ ετών, επισήμανε πως δεν μίλαγε καν ελληνικά, παρά μόνο την ποντιακή διάλεκτο και ρωσικά. Θυμούμενος εκείνα τα χρόνια, ο τραγουδιστής σημείωσε πως υπήρξε ρατσιστική αντιμετώπιση, με τα άλλα παιδιά να τον αποκαλούν «Ρωσάκι».
«Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα το ’66, δεν ήξερα καν ελληνικά. Μόνο ποντιακά και λίγα ρωσικά. Ήμουν 8 χρονών. “Το Ρωσάκι που τραγουδάει”, “άντε ρε Ρώσε” μου έλεγαν στο σχολείο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Studio στις 3», στην οποία ήταν καλεσμένος την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
Ανακαλώντας την πρώτη φορά που τραγούδησε ζωντανά, αφηγήθηκε: «Είχα πάει σε ένα αναψυκτήριο στο Αιγάλεω, ήταν φίρμα τότε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, σαν τον Ρουβά ήταν τότε και εγώ ζήτησα να λέω δύο τραγουδάκια χωρίς να πληρωθώ. Πίστευα ότι κάποιος πρέπει να με ακούσει».
Συνεχίζοντας, μοιράστηκε πως ξεκίνησε να τραγουδά στους δρόμους, ενώ εργαζόταν ως λούστρος. Καθημερινά διέσχιζε διάφορες περιοχές του Πειραιά, φτάνοντας μέχρι την Ομόνοια, εξασφαλίζοντας 60 δραχμές την ημέρα για να συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού.
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«Ξεκίνησα να τραγουδάω στους δρόμους με το κασελάκι. Γυάλιζα παπούτσια και τραγούδαγα στον Κορυδαλλό, στη Νίκαια, στα Άσπρα Χώματα, στην Κοκκινά, έφτανα και μέχρι την Ομόνοια. Το πείσμα και η περηφάνεια με κράταγε. Έλεγα “πρέπει να επιζήσουμε, να τα καταφέρουμε”. Όλα μου τα αδέλφια κάτι κάναμε, φέρναμε στο σπίτι για να τρώμε. Έβγαζα 60 δραχμές τη μέρα», περιέγραψε.
Όσον αφορά στην πρώτη φορά που πήγε να δουλέψει σε σκυλάδικο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Λευτέρης Πανταζής μοιράστηκε μία εικόνα που τον είχε σοκάρει: «Στο πρώτο σκυλάδικο που πήγα να τραγουδήσω, είδα έναν φουσκωτό τύπο να τρώει ένα ποτήρι. Τρόμαξα, λέω “αν αυτός έφαγε το ποτήρι που είναι γυάλινο, εμένα θα με καταπιεί”. Σηκώθηκα και έφυγα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, διηγήθηκε: «Το πρώτο μου μεγάλο σουξέ ήταν το “Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας” και δεν με άφηναν μετά να τραγουδήσω. Τέλος ’79, αρχές ’80. Γινόταν χαμός με τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο, έκλαιγε όλη η Ελλάδα. Τραγουδούσε τότε σε ένα κέντρο του Ξανθάκη ένας και ζήτησα από τον επιχειρηματία να πω ένα-δυο τραγούδια. Αρρωσταίνει τότε ο τραγουδιστής και παίρνω τη θέση του, βγαίνω και λέω τα δύο τραγούδια».
Ο τραγουδιστής συνέχισε την αφήγησή του, λέγοντας: «Βγήκε μέχρι και η μαμά μου που δούλευε στην κουζίνα, βγήκαν από τα καμαρίνια όλοι και έγινε χαμός. Πετάγανε τραπέζια στην πίστα. Γύρισε ο κύριος τραγουδιστής και με έβαλαν κι εμένα στο πρόγραμμα μετά από αυτό που είδανε».
«Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα το ’66, δεν ήξερα καν ελληνικά. Μόνο ποντιακά και λίγα ρωσικά. Ήμουν 8 χρονών. “Το Ρωσάκι που τραγουδάει”, “άντε ρε Ρώσε” μου έλεγαν στο σχολείο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Studio στις 3», στην οποία ήταν καλεσμένος την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
Ανακαλώντας την πρώτη φορά που τραγούδησε ζωντανά, αφηγήθηκε: «Είχα πάει σε ένα αναψυκτήριο στο Αιγάλεω, ήταν φίρμα τότε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, σαν τον Ρουβά ήταν τότε και εγώ ζήτησα να λέω δύο τραγουδάκια χωρίς να πληρωθώ. Πίστευα ότι κάποιος πρέπει να με ακούσει».
Συνεχίζοντας, μοιράστηκε πως ξεκίνησε να τραγουδά στους δρόμους, ενώ εργαζόταν ως λούστρος. Καθημερινά διέσχιζε διάφορες περιοχές του Πειραιά, φτάνοντας μέχρι την Ομόνοια, εξασφαλίζοντας 60 δραχμές την ημέρα για να συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού.
Δείτε το βίντεο
«Ξεκίνησα να τραγουδάω στους δρόμους με το κασελάκι. Γυάλιζα παπούτσια και τραγούδαγα στον Κορυδαλλό, στη Νίκαια, στα Άσπρα Χώματα, στην Κοκκινά, έφτανα και μέχρι την Ομόνοια. Το πείσμα και η περηφάνεια με κράταγε. Έλεγα “πρέπει να επιζήσουμε, να τα καταφέρουμε”. Όλα μου τα αδέλφια κάτι κάναμε, φέρναμε στο σπίτι για να τρώμε. Έβγαζα 60 δραχμές τη μέρα», περιέγραψε.
Όσον αφορά στην πρώτη φορά που πήγε να δουλέψει σε σκυλάδικο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Λευτέρης Πανταζής μοιράστηκε μία εικόνα που τον είχε σοκάρει: «Στο πρώτο σκυλάδικο που πήγα να τραγουδήσω, είδα έναν φουσκωτό τύπο να τρώει ένα ποτήρι. Τρόμαξα, λέω “αν αυτός έφαγε το ποτήρι που είναι γυάλινο, εμένα θα με καταπιεί”. Σηκώθηκα και έφυγα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, διηγήθηκε: «Το πρώτο μου μεγάλο σουξέ ήταν το “Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας” και δεν με άφηναν μετά να τραγουδήσω. Τέλος ’79, αρχές ’80. Γινόταν χαμός με τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο, έκλαιγε όλη η Ελλάδα. Τραγουδούσε τότε σε ένα κέντρο του Ξανθάκη ένας και ζήτησα από τον επιχειρηματία να πω ένα-δυο τραγούδια. Αρρωσταίνει τότε ο τραγουδιστής και παίρνω τη θέση του, βγαίνω και λέω τα δύο τραγούδια».
Ο τραγουδιστής συνέχισε την αφήγησή του, λέγοντας: «Βγήκε μέχρι και η μαμά μου που δούλευε στην κουζίνα, βγήκαν από τα καμαρίνια όλοι και έγινε χαμός. Πετάγανε τραπέζια στην πίστα. Γύρισε ο κύριος τραγουδιστής και με έβαλαν κι εμένα στο πρόγραμμα μετά από αυτό που είδανε».
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής εκμυστηρεύτηκε ότι οι στερήσεις που βίωσε και οι διαφορετικές δουλειές που αναγκάστηκε να κάνει για να επιβιώσει δεν του επέτρεψαν να χαρεί την παιδική του ηλικία. «Στη ζωή μου έχω υπάρξει σουβλατζής, πουλούσα κουλούρια, χαλιά, έκανα τον επιπλοποιό. Δεν μπορούσα να χαρώ το παιχνίδι ως παιδί. Η μαμά μου μού έλεγε “τι κλαις, δεν σου έλεγα εγώ να γίνεις δικηγόρος;”. Ο πατέρας μου μού έλεγε “μη μιλάς”. Με πήγαινε την άλλη μέρα να με ακούσουν στην τάδε εταιρεία, το τάδε μπουζουξίδικο. Με στήριξε και νομίζω ότι σήμερα με ακούει και χαίρεται».
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