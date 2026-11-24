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Κατερίνα Μαστραντωνάκη: Τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος, όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο, κατάφερα να ζήσω
Κατερίνα Μαστραντωνάκη: Τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος, όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο, κατάφερα να ζήσω
Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω και μου έλεγε «Εάν δεν τα καταφέρουμε, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει», μοιράστηκε η δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ
Τρεις φορές ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, η οποία, όπως εξομολογήθηκε, ακόμη και όταν οι πιθανότητες υπέρ της ήταν περιορισμένες, δεν έπαψε να αγωνίζεται. Η δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών, την αγωνία των αγαπημένων της προσώπων και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η πίστη της στον Θεό στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τον φόβο του θανάτου.
«Ήταν ένας τυχαίος γυναικολογικός έλεγχος που είχα κάνει. Ήμουν σε μια εκκλησία που κάλυπτα μια κηδεία, με παίρνει η γυναικολόγος μου και το πρώτο που την ρώτησα είναι εάν έχω καρκίνο. Κατέρρευσα και κοίταξα να δω μπροστά σε ποια εικόνα έπεσα. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, φίλησα τα πόδια και της είπα “Βοήθησέ με”», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Μαστραντωνάκη στην εκπομπή «Από Θαύμα-Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» του OPEN, περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή της.
Όσον αφορά στην πηγή από την οποία άντλησε δύναμη για να αντιμετωπίσει την τόσο σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, εξομολογήθηκε πως κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο του θανάτου χάρη στην πίστη της στον Θεό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κέρδισε τη ζωή όταν σταμάτησε να φοβάται τον θάνατο.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τρεις φορές, ένιωσα ότι έπιασα πάτο και τρεις φορές έβαλα τα πόδια μου ψηλά, τα τέντωσα και ανέβηκα πάλι. Γιατί ξέρεις πότε κέρδισα τη ζωή; Όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό το κατάφερα μετά την τρίτη φορά, γιατί τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος. Η λέξη καρκίνος ισοδυναμεί με τον θάνατο.... Έκανα 1,5 χρόνο χημειοθεραπείες και έλεγα "θα πεθάνω;" και όταν πίστεψα όπως έπρεπε να πιστέψω στον Θεό και όταν κοίταξα τον θάνατο στα μάτια ''τώρα λέω θα σε περιποιηθώ, θα σε αφήσω στα χέρια κάποιου που έχει μεγαλύτερη δύναμη από σένα...''».
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Μαστραντωνάκη σημείωσε ότι την τρίτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο υποβαλλόταν ήδη σε βαριές χημειοθεραπείες και διέκρινε στα βλέμματα των αγαπημένων της τον πόνο και την αγωνία για τη ζωή της. Παρόλα αυτά, ξεπέρασε τον φόβο του θανάτου, βίωσε αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει θαύμα. «Και όταν πλέον σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο, κατάφερα να ζήσω. Γιατί την τρίτη φορά που με βρήκε ο καρκίνος, με βρήκε την περίοδο που έκανα βαριές χημειοθεραπείες. Ο γιατρός μου, ο άντρας μου, οι φίλοι μου, με κοιτούσαν και ένιωθα στο βλέμμα τους τον πόνο, ήξερα ότι όλοι πονάνε, ότι μάλλον θα "φύγω" και εκεί ήταν που βίωσα το θαύμα», εκμυστηρεύτηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Συνεχίζοντας την εξομολόγησή της αποκάλυψε ότι ο θεράπων γιατρός της, έπειτα από την τρίτη διάγνωση τής έδινε πέντε χρόνια ζωής: «Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω. Μου λέει: "Εάν δεν τα καταφέρουμε Κατερίνα, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει"».
Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος εξήγησε πως αντιλαμβανόταν από τις αντιδράσεις του συζύγου και των κοντινών της ανθρώπων την κρισιμότητα της κατάστασής της, παρά τις προσπάθειές τους να την αποκρύψουν. «Καταλάβαινα από το βλέμμα του συζύγου μου και των οικείων μου ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, παρόλο που προσπαθούσαν να μου το κρύψουν. Εκείνη την περίοδο με το που γνώρισα αυτό τον φωτισμένο ιερέα, ήθελα να κοινωνώ συνέχεια. Ένιωθα κάθε φορά που κοινωνούσα ότι κατέβαινε μία λάβα στο λαιμό μου. Κάνουμε τις εξετάσεις και ενώ έχουν γίνει όσα έχω αναφέρει, βλέπει ο γιατρός ότι ο τρίτος πλέον καρκίνος υποχωρεί. Και με το που υποχωρεί, μου λέει "Κατερίνα, πάμε τώρα για χειρουργείο". Και να'μαι τώρα εδώ. Και πλέον επέζησα από τον καρκίνο εκεί που πίστευαν οι περισσότεροι ότι δε θα τα καταφέρω. Βέβαια και ο γιατρός μου, μου είπε, ότι ήμουν και για εκείνον το προσωπικό του θαύμα».
Θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους νοσούν από καρκίνο, τόνισε: «Αφού μπόρεσα να ξεπεράσω τον καρκίνο, μπορεί να κάνει το ίδιο και πολύς κόσμος εκεί έξω. Το έχουμε όλοι μέσα μας και η πίστη κινεί το θαύμα. Και να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει επίδα και υπάρχει φως».
«Ήταν ένας τυχαίος γυναικολογικός έλεγχος που είχα κάνει. Ήμουν σε μια εκκλησία που κάλυπτα μια κηδεία, με παίρνει η γυναικολόγος μου και το πρώτο που την ρώτησα είναι εάν έχω καρκίνο. Κατέρρευσα και κοίταξα να δω μπροστά σε ποια εικόνα έπεσα. Ήταν η Αγία Αικατερίνη, φίλησα τα πόδια και της είπα “Βοήθησέ με”», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Μαστραντωνάκη στην εκπομπή «Από Θαύμα-Ιστορίες Δεύτερης Ζωής» του OPEN, περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή της.
Όσον αφορά στην πηγή από την οποία άντλησε δύναμη για να αντιμετωπίσει την τόσο σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, εξομολογήθηκε πως κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο του θανάτου χάρη στην πίστη της στον Θεό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κέρδισε τη ζωή όταν σταμάτησε να φοβάται τον θάνατο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τρεις φορές, ένιωσα ότι έπιασα πάτο και τρεις φορές έβαλα τα πόδια μου ψηλά, τα τέντωσα και ανέβηκα πάλι. Γιατί ξέρεις πότε κέρδισα τη ζωή; Όταν σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο. Αυτό το κατάφερα μετά την τρίτη φορά, γιατί τρεις φορές μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος. Η λέξη καρκίνος ισοδυναμεί με τον θάνατο.... Έκανα 1,5 χρόνο χημειοθεραπείες και έλεγα "θα πεθάνω;" και όταν πίστεψα όπως έπρεπε να πιστέψω στον Θεό και όταν κοίταξα τον θάνατο στα μάτια ''τώρα λέω θα σε περιποιηθώ, θα σε αφήσω στα χέρια κάποιου που έχει μεγαλύτερη δύναμη από σένα...''».
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Μαστραντωνάκη σημείωσε ότι την τρίτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο υποβαλλόταν ήδη σε βαριές χημειοθεραπείες και διέκρινε στα βλέμματα των αγαπημένων της τον πόνο και την αγωνία για τη ζωή της. Παρόλα αυτά, ξεπέρασε τον φόβο του θανάτου, βίωσε αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει θαύμα. «Και όταν πλέον σταμάτησα να φοβάμαι τον θάνατο, κατάφερα να ζήσω. Γιατί την τρίτη φορά που με βρήκε ο καρκίνος, με βρήκε την περίοδο που έκανα βαριές χημειοθεραπείες. Ο γιατρός μου, ο άντρας μου, οι φίλοι μου, με κοιτούσαν και ένιωθα στο βλέμμα τους τον πόνο, ήξερα ότι όλοι πονάνε, ότι μάλλον θα "φύγω" και εκεί ήταν που βίωσα το θαύμα», εκμυστηρεύτηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Συνεχίζοντας την εξομολόγησή της αποκάλυψε ότι ο θεράπων γιατρός της, έπειτα από την τρίτη διάγνωση τής έδινε πέντε χρόνια ζωής: «Ρωτούσα τον γιατρό μου πόσο θα ζήσω. Μου λέει: "Εάν δεν τα καταφέρουμε Κατερίνα, μάλλον μέσα σε μία πενταετία θα έχεις πεθάνει"».
Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος εξήγησε πως αντιλαμβανόταν από τις αντιδράσεις του συζύγου και των κοντινών της ανθρώπων την κρισιμότητα της κατάστασής της, παρά τις προσπάθειές τους να την αποκρύψουν. «Καταλάβαινα από το βλέμμα του συζύγου μου και των οικείων μου ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, παρόλο που προσπαθούσαν να μου το κρύψουν. Εκείνη την περίοδο με το που γνώρισα αυτό τον φωτισμένο ιερέα, ήθελα να κοινωνώ συνέχεια. Ένιωθα κάθε φορά που κοινωνούσα ότι κατέβαινε μία λάβα στο λαιμό μου. Κάνουμε τις εξετάσεις και ενώ έχουν γίνει όσα έχω αναφέρει, βλέπει ο γιατρός ότι ο τρίτος πλέον καρκίνος υποχωρεί. Και με το που υποχωρεί, μου λέει "Κατερίνα, πάμε τώρα για χειρουργείο". Και να'μαι τώρα εδώ. Και πλέον επέζησα από τον καρκίνο εκεί που πίστευαν οι περισσότεροι ότι δε θα τα καταφέρω. Βέβαια και ο γιατρός μου, μου είπε, ότι ήμουν και για εκείνον το προσωπικό του θαύμα».
Θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους νοσούν από καρκίνο, τόνισε: «Αφού μπόρεσα να ξεπεράσω τον καρκίνο, μπορεί να κάνει το ίδιο και πολύς κόσμος εκεί έξω. Το έχουμε όλοι μέσα μας και η πίστη κινεί το θαύμα. Και να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει επίδα και υπάρχει φως».
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